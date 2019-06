HØR HER: Lars Lagerbäck instruerte mer enn vanlig på treningen med landslaget på Ullevaal stadion mandag. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Kommentar

Hvor lenge stoler Lagerbäck på de samme spillerne?

ULLEVAAL STADION (VG) De siste 20 minuttene mot Sverige på Ullevaal 26. mars ga Lars Lagerbäck mer og tenke på enn – kanskje – i løpet av hele sin karriere som landslagssjef. Hadde han overvurdert troppen sin?

Nå nettopp







Lars Lagerbäck brukte 2017 til å prøve og feile. Han lette etter sin «stumme» (stamme), og da 2018 startet, følte svensken at han hadde funnet den rette sammensetningen i troppen sin.

Og hos Lagerbäck er det sånn: Det er vanskelig å komme inn. Men når du først er kommet inn, så skal det mye til å komme ut. Sånn kan det i hvert fall virke.

Fakta de 10 siste sesongene:

* Egil Olsen brukte 40 spillere på sine 21 første landskamper i sin andre periode (2009–11).

* Per-Mathias Høgmo brukte 58 spillere på sine 21 første landskamper (2013–15).

* Lars Lagerbäck brukte 38 spillere på sine 21 første landskamper (2017–19).

Det er en markant forskjell, sammenlignet med Høgmo, der det en periode virket som «alle» skulle prøves.

Lagerbäck prøvde seg fram i sine 10 første landskampene, med 36 spillere. I de 11 siste har kun to mann debutert: Sigurd Rosted med 27 minutter mot Albania 26. mars 2018 og Ghayas Zahid med et minutt mot Panama 6. juni 2018.

I Lagerbäcks åtte siste landskamper har ingen nye kommet til. Troppen i dag består av 20 spillere som har vært i 10 eller flere av de siste landslagstroppene.

Det er ganske sjelden i internasjonal fotball, men det er sånn Lagerbäck vil ha det, sånn han gjorde det med Sverige og Island. Høgmo ga seg ikke før 69 spillere var prøvd, på 35 kamper. Det kommer aldri til å skje hos Lagerbäck. Heldigvis.

Spørsmålet er om Lagerbäcks nærmest hermetisk lukkede landslagstropp kan virke mot sin hensikt – i lengden. For han tolererer ikke en «Sverige-kamp» en gang til. Mandag kom landslagstroppen en halvtime forsinket til sin egen trening, fordi Lagerbäck hadde behov for en god og lang gjennomgang av det som skjedde mot Sverige.

Norge ledet 2–0, hadde kontroll i 60 minutter, før svenskene overtok. Etter 70 minutter reduserte de, etter 86 minutter utlignet de og etter 90 minutter gikk Sverige i ledelsen.

På benken satt Lars Lagerbäck og så laget han hadde skapt, og som bare hadde sluppet inn 10 mål på de 15 siste kampene, gå fullstendig i oppløsning. Og selv om Ola Kamara berget et poeng langt på overtid, så ble Lagerbäck sittende og tenke:

«Hva skjedde her?»

Kanskje ble det for bedagelig i den norske leiren, et 2018 ga mange gode resultater, og selv om kampen mot Spania var pinlig svak, var resultatet godt. Lagerbäck må selvsagt ta mye av skylden selv: Han er den som skal se om ting utvikler seg til å bli for sedat.

Norge under Lagerbäck Norge har spilt 21 landskamper siden Lars Lagerbäck overtok for Per-Mathias Høgmo i mars 2017. * Totalt har det gitt 11 seirer, 4 uavgjorte og 6 tap. Målforskjellen er 33–23. * I kvalifisering: 14 kamper – 7 seirer, 3 uavgjorte og 4 tap. * På Ullevaal har Norge spilt 10 kamper under Lagerbäcks ledelse. Det har gitt 7 seirer og 3 uavgjorte. Målforskjell: 17–6. * Toppscorere siden Lagerbäck overtok: Joshua King 7, Ola Kamara 6, Mohamed Elyounoussi 5. 12 spillere har scoret. Flest kamper under Lagerbäck (maksimum 21): Mohamed Elyounoussi 19, Håvard Nordtveit 18, Rune Almenning Jarstein 16, Ole Kristian Selnæs 16, Markus Henriksen 16. * Norge har spilt fire kvalikkamper mot fredagens motstander Romania. Lagene står helt likt, en seier hver og to uavgjorte. Målforskjell: 3–3. Vis mer vg-expand-down

– Vi hadde behov for en skikkelig gjennomgang, selv om spillerne kanskje ikke syntes det var så gøy, sa svensken med et smil fra podiet på Ullevaal stadion mandag.

For Lagerbäck hadde brukt mye av tiden sin de siste to årene på å minimere antall sjanser og baklengsmål. Det lyktes, helt til Sverige skapte 11 (!) målsjanser og scoret tre mål på Ullevaal 26. mars i år. Og Lars Lagerbäck vet at skal Norge komme til EM, så kan vi ikke fortsette sånn.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Derfor ble møtet langt – og treningen deretter. Vi fikk se det selv mandag: Tempo på ball, korte avstander mellom lagdelene og minimal risiko var oppskriften.

Lars Lagerbäck vet at kun seks poeng er godt nok mot Romania på Ullevaal fredag og mot Færøyene i Torshavn mandag.

Og hvis denne landslagsgjengen ikke responderer, etter marerittet mot Sverige, så kan nok den hermetiske troppen raskt bli åpnet igjen.

Publisert: 03.06.19 kl. 19:08