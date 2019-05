FINALEKLAR: Jürgen Klopp og Liverpool er i sin andre strake Champions League-finale. Her fra pressekonferansen foran finalen. Foto: POOL / X80003

Klopp: – Har trolig verdensrekord

MADRID (VG) Han ble konfrontert med sine mange tapte finaler. Jürgen Klopp (51) kontret med at han trolig har en verdensrekord ...

Nå nettopp







På pressekonferansen foran møtet med Tottenham på Wanda Metropolitano, Atletico Madrids mektige hjemmebane, ble han spurt om han tror at noen managere kan ha en heldig karriere, mens andre igjen kan stå igjen som uheldige.

– Så du mener jeg har hatt en uheldig karriere? undret Klopp.

– Ikke nødvendigvis, men, du vet, enkelte ting er gått imot deg, svarte journalisten, Martin Samuel fra Daily Mail.

Han hintet naturligvis til at Klopp har tapt seks finaler på rad, tre med Dortmund og tre med Liverpool, to av dem i Champions League der Klopp lørdag kveld gjør et tredje forsøk på å vinne.

VG-spesial: Siste nytt før Champions League-finalen

GOD STEMNING: Alberto Moreno, Fabinho (i bakgrunnen), Virgil van Dijk og Roberto Firmino under Liverpools trening fredag kveld. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Klopp gliste godt og slo først fast at hans karriere garantert ikke kan stemples som «uheldig», og han poengterte:

– Hvis man går tilbake til 2012 har jeg, bortsett fra i 2017, vært i minst en finale hvert år. Noen ganger har vi hatt flaks, men de fleste gangene har vi fortjent det. Så jeg er trolig verdensrekordholder de siste syv årene i å vinne semifinaler. Jeg kunne gitt ut en bok om det, men den er den vel ingen som hadde lest.

Uten at han egentlig ble spurt om de seks tapte finalene, fortsatte han å snakke om disse nederlagene.

– Jeg er et vanlig menneske. Hvis jeg hadde sittet her og tenkt at jeg er grunnen til at vi har tapt disse kampene, da ville jeg sett på meg selv som en taper. Da ville vi hatt et problem. Men jeg gjør ikke det. Vi er her for å vinne, vi vil ikke noe annet enn det, men jeg har fremdeles fått selvtillit av det som har skjedd tidligere, sier tyskeren, før han kommer tilbake til det opprinnelige spørsmålet:

les også Stor analyse av Tottenham-Liverpool: Dette kan avgjøre finalen

– Jeg tror det kan være øyeblikk der man er heldig eller uheldig, og vi har aldri vært på den heldige siden i disse finalene, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Slik jeg oppfatter flaks så har man det innimellom hvis man jobber for det. Ikke alltid, men da prøver man igjen. Når det gjelder min karriere, nei, den har ikke vært uheldig, og den er ikke over. Det kunne vært verre, og det kunne vært bedre, «I’m fine».

MÅL IGJEN? Sadio Mané utlignet til 1–1 mot Real Madrid i fjorårets finale. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Han fikk også spørsmål om han har lært noe av sine tidligere finaler, og det var ganske åpenbart at han ikke liker å bli konfrontert med dem.

– Ingenting, egentlig. Alt er annerledes, lagene, motstanderne, åpnet han.

– Jeg vet hvor du vil med spørsmålet, og jeg lurte på hva dere hadde tenkt til å spørre om, for jeg har jo egentlig snakket om det meste.

les også 65 kjente nordmenn: Slik ender Champions League-finalen

I fjorårets finale mot Real Madrid gikk det meste mot Liverpool, hjernerystelsen og tabbene til keeper Loris Karius, skaden til Mohamed Salah, drømmetreffet til Gareth Bale.

– Vi er et helt annet lag denne gangen, eldre, mye mer modent. Da den finalen var over så vi på den som et startpunkt for oss. Men med tanke på den kampen i seg selv, er det ingen ting vi kan lære, sier Klopp, som ikke vil være med på at Liverpool er spesielt store favoritter mot Tottenham, selv om det skilte 28 poeng mellom lagene i serien.

– Vi vant bare 2–1 i de to kampene mot Tottenham, og hjemme vant vi med et veldig merkelig lag. Jeg vil ikke si at det er noen fordel for oss på forhånd.

Publisert: 31.05.19 kl. 19:31