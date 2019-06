Berisha overrasket over Molde-smell: – Hadde ikke forventet det

BERGEN (VG) Etter serieleder Moldes tap mot tabelljumbo Tromsø sist runde, beskriver Brann-angriper Veton Berisha (25) Eliteserien som en liga hvor alle slår alle.

Lørdag vil 25-åringen skyte Brann nærmere Molde på tabellen under vestlandsderbyet mot FK Haugesund.

– Det er viktig at vi kommer inn i en stim der vi får mange trepoengere. Da tipper jeg at vi kan kjempe i toppen. Alle tar poeng mot alle. Det fikk vi en bekreftelse på da Molde tapte borte mot Tromsø. Det hadde jeg ikke forventet, forteller Berisha til VG.

Etter 11 spilte kamper leder Molde serien. Til tross for en sesongåpning Brann-leiren ikke er 100 prosent fornøyde med, ligger bergenserne bare fem poeng bak på femteplass.

Odd og Bodø/Glimt, på henholdsvis andre- og tredjeplass, har begge to kamper mindre spilt enn Molde, men Brann er utvilsomt med i tetkampen.

Vil slå tilbake

Det skyldes storformen Brann var i før eliteserieferien. Foran møtet med Rosenborg hadde laget tre strake seirer.

Bookmakerne holdt også rødtrøyene som store favoritter i matchen mot trønderne. I stedet for seier, endte det likevel med tap. Det har smertet Berisha. Nå bruker rogalendingen matchen som motivasjon før oppgjøret mot tabellsyver Haugesund.

– Det var et tøft tap. Jeg følte at vi hadde spilt en god kamp, i alle fall i førsteomgangen. Det var surt. De neste dagene var ikke så kjekke, for vi gikk inn i en ferie. Men vi har hatt en god treningsuke. Vi er veldig klar for kamp nå på lørdag, forteller Berisha.

Nilsen om FKHs styrker

Lars Arne Nilsen deler Berishas inntrykk av et Brann-lag som er godt forberedt. Rødtrøyenes trener minner også om at de har vunnet de to foregående kampene borte mot FKH.

– Det har vært noen fantastiske oppgjør de siste årene. Vi har hatt med oss masse publikum. Vi har følt at vi har spilt på hjemmebane. Det har vært veldig fine opplevelser for oss. Det er knalltøft å vinne, men vi har gjort det to ganger på rad. Det er mulig å gjøre det igjen – hvis vi stanger hodet i taket, sier Nilsen til VG i dette intervjuet:

– Hva blir nøkkelen for å vinne?

– Vi må spille vårt spill og fortsette med det vi har gjort i det siste. Så må vi være obs. på det de er gode på. De har noen kvaliteter som vi må være forberedt på, sier Nilsen.

De kvalitetene besitter blant andre FKHs Alexander Stølås. Fra posisjonen som venstre back har 30-åringen scoret tre og servert like mange målgivende pasninger på 10 kamper.

– De har veldig gode dødballføtter, de er gode i mellomrommet, de har en sterk spiss og de er vanskelige å bryte ned, forteller Nilsen, før han fortsetter:

– Men det er fullt mulig å ta dem. Vi reiser dit for å vinne. Vi har en fin gjeng som er klar til å komme i gang.

Det får de mulighet til klokken 18.00. Da blåser Tom Harald Hagen derbyet i Haugesund i gang.

Publisert: 15.06.19 kl. 13:55