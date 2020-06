Zara Jönsson (20) lokket Jan «hjem» til Stabæk

BEKKESTUA (VG) I juni 2019 kom plutselig kom spørsmålet, fra Stabæk: «Vil du overta som trener i klubben?» Det første Jan Jönsson (60) tenkte var «Zara er i Stabæk». Så svarte han «ja» - mye på grunn av det nære forholdet til datteren, en sjanse til å samle familien igjen.

– Jeg hadde bodd to år i Japan, uten familien. Så det hjalp godt for valget mitt at Zara allerede var i Stabæk. Og noen ganger er det godt å ikke tenke for mye, bare hoppe i det.

