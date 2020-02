VANT VALGET: Ivar Koteng. Foto: BjØrn Steinar Delebekk

Gjenvalget av Koteng i RBK: Åtte år burde vært nok!

TRONDHEIM (VG) Rosenborg føyer seg inn i rekken av idrettsaktører med krampaktig klokkertro på kontinuitet for enhver pris. Det er ikke nødvendigvis spesielt sunt.

For mindre enn 10 minutter siden

Åtte år er maksgrensen for den mektigste jobben i verden, og det er slett ikke bare i Det hvite hus at det kan være klokt med yttergrenser for hvor lenge samme person bør sitte på toppen.

Det er nemlig noe med at dynamikken svekkes et sted på veien om samme person blir sittende ved bordenden for lenge.

Uansett personlighet.

Uansett organisasjon.

Nærmest uansett resultater.

Denne tankegangen er dessverre altfor lite utbredt i idrettens sfære.

SENTRAL TALER: Nils Arne Eggen, her sammen med Kotengs motkandidat Ståle Gjersvold. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Forandringsfrykten er en gjenganger både når det gjelder maktkonserverende lover og regler, som for eksempel i Norges idrettsforbund, og når det gjelder lover og regler og veivalg når det foreligger reelle alternativer.

Nå har den svært godt voksne, mannsdominerte forsamlingen som utgjør årsmøtet i Rosenborg Ballklub, dessverre sluttet seg inn i rekken av idrettsaktører som velger mer av det de har fremfor hva de kunne ha fått.

Med nettopp farttid som en uttalt verdi.

I tillegg til det rent prinsipielle i at mer enn åtte år uansett ikke er sunt i en uriaspost som RBK-styrelederjobben, er det en rekke konkrete forhold som burde har medført et behov for endring.

I en tid der publikum flykter, bare europainntekter redder økonomien, sjarmen er synkende, åpenheten truet og en unødvendig rettssak har dratt Rosenborg gjennom sølen, hadde valgkomiteen beredt grunnen for nye og mer moderne tider.

Men for Lerkendal-klubbens veterandominerte medlemmer er det visst konservering og konservatisme som råder, tilsynelatende nærmest på autopilot.

Det er selvsagt årsmøtets rett å mene at det ikke var tilstrekkelig kontinuitet i valgkomiteens forslag, selv om de som var innstilt som gjenværende styremedlemmer har 22 års styreerfaring.

Men det er litt trist at man er så avvisende til behovet for å få ny dynamikk og nye tanker inn.

Nå er forøvrig en gammel helt på vei tilbake til RBK:

Dessuten er det store hull i logikken ved å tro at et ønske om ro og samling i klubben er forenlig med en så kantete boss som det Koteng har fremstått som. Er det mer av det samme som får en vinglete buss til å styre i en retning det er enighet om, som det daglig leder Tove Moe Dyrhaug uttryker behov for?

Ingen kan ta fra Koteng gode resultater i store deler av lederperioden. Men det er småskremmende hvor lett flertallet valgte å ta på det som har galt de siste par årene.

Dessuten hadde valgkomiteen funnet en svært spennende kandidat i Ståle Gjersvold, med dokumenterte egenskaper som en strategisk leder.

Han presenterer tanker om åpenhet, verdier, humør, samarbeidsforhold med administrasjonen og ung satsing, som kanskje kunne hatt en mer fremtidsrettet innretning enn stø kurs for enhver pris.

Denne moderniseringsmuligheten er nå stemt ned av den veteranpregede forsamlingen i den stappfulle San Siro-salen, som hadde 599 stemmeberettigede.

Allerede tidlig i debatten ble det stadig tydeligere at forandring ikke stod i høysetet, og da Nils Arne Eggen begynte å snakke om “medkandidater og ikke motkandidater”, og igjen trakk frem kontinuitetskortet, ble det ikke så mye spenning igjen om hvordan dette vil ende.

“Nattbussen går halv ett” var svaret da han ble bedt om å runde av taletiden, på en kveld som stod mer og mer i tradisjonsdyrkingens tegn.

Rosenborg kunne fått en lagbyggende, moderne leder, men forandring fryder visst ikke i Trondheim.

Publisert: 13.02.20 kl. 22:43

