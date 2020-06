KLAR TIL SESONG: Christian Michelsen er litt over middels fotballinteressert. Nå er han svært motivert for nok en sesong som trener for Kristiansunds fotballstolthet KBK. Foto: Knut Espen Svegaarden

Kristiansund-trener Christian Michelsen snakker fotball i søvne

KRISTIANSUND (VG) En dag sa kona til Christian Michelsen: «Christian, er du klar over at du snakker i søvne? Du driver med laguttak ...»

Nå nettopp

Merk: Dette intervjuet ble gjort før Eliteserien ble utsatt på ubestemt tid.

Kristiansund-treneren må le når han forteller VG om hvor langt inn fotball-tankene hans går. Eller – de stopper ikke, selv i søvne. For se det for deg, at du våkner midt på natten av at noen prater i søvne – om fotballtaktikk, laguttak og spillestil.

– Huff ... Ille, ler Michelsen der vi sitter på kontoret han deler med de andre trenerne i Kristiansund BK.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Magne Hoseth, opphøyd til assistent denne sesongen, kommer innom. Og da blir det litt taktikk-prat, laguttak på tavlen – igjen. Det stopper ikke. Christian Michelsen er fotball 24/7, for å bruke en kjent klisjé.

– Jeg er heldig som har en så tålmodig familie. Det blir mye fotball, i tankene, også når jeg er hjemme. Jeg prøver å være bare pappa en times tid så ofte jeg kan. Men det er ikke enkelt. Det er alltid noe å tenke på, og så er jeg kontroll-freak. Jeg overlater jo ting til assistentene og samtalepartnerne mine, men ...

Han er ekte kristiansunder, han har spilt for Clausenengen, og nå går han på sin syvende sesongen for samarbeidsklubben KBK (Kristiansund Ballklubb) som hovedtrener.

TAKTIKK: Assistent Magne Hoseth stikker hodet inn på trener-kontoret – og dermed er taktikk-praten med Christian Michelsen i gang ... Foto: Knut Espen Svegaarden

Rakett

Det har, mildt sagt, gått bra. Fra fjerdeplass og kvalik i Obos-ligaen i 2014 til tredjeplass og nok en kvalik i Obos-ligaen i 2015, til tabelltopp og opprykk i 2016. I Eliteserien har Michelsen fått stabilisert KBK.

Stabilt er ordet, 7–5–6 er det blitt på de tre sesongene KBK har vært oppe. Redeselen for nedrykk har knapt vært der på de tre årene.

Det er ingen hemmelighet bak suksesshistorien, kun ydmykhet og hardt arbeid, ifølge Michelsen.

– Sult, ambisjoner og en sterk lyst til å bli bedre, vise at vi ikke er en «døgnflue». I Kristiansund er det ingen ting som heter at vi «skal være» i Eliteserien. Vi er ikke etablert, vi er en klubb som er utfordrere, alltid, som alltid skal utfordre. Sulten vår er kulturen vår. Vi skal piske kompisen vår videre, vi skal kreve at alle gjør det, sier Michelsen – på innpust.

Han vet at vær og stadion taler til KBKs fordel. At det har spredd seg at det «er vanskelig» å komme til Kristiansund, det liker Michelsen. Han elsker den lille og intime stadion. Knapt et sted i Norge får du følelsen av å være tettere på spillerne og banen, som publikum, enn i Kristiansund.

Han roser støtteapparatet sitt, med «gudfaren» Ole Olsen, Trond Hjelle, Joachim Klæbo og Magne Hoseth, samt sportssjef Kenneth Leren, snakker om «korte beslutnings-linjer».

– I KBK må alle ha ambisjoner, alle skal ville videre, alle må ha den sulten som skal til. Faller vi bare litt, så ... Vi må finne nye trigger-punkter, vi må følge med i utviklingen. Og vi må ha hårete mål, sier han og nevner drømmen om cupfinale.

SKJERMER: Christian Michelsen har sørget for å få TV-skjermer inn i garderoben nå, sånn at han kan ta gjennomgangen av forrige kamp der. Foto: Knut Espen Svegaarden

Innrømmer interesse

Hva så med hans egne mål? Får vi se Christian Michelsen lede en annen klubb enn KBK?

– Jo, det har vært interesse, det har det vært. Jeg skal innrømme det, og det er smigrende. Men det handler om rett timing, og nå er det rett timing for å fortsette å jobbe med KBK, sier Christian Michelsen.

Til slutt kommer han med en innrømmelse:

– Jeg ser kanskje snill ut, jeg smiler mye. Men jeg er ikke bare snill jeg heller. Det kan jeg love deg, sier han – og smiler.

Publisert: 08.06.20 kl. 11:05

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Kristiansund BK

Fra andre aviser