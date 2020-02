MÅ LEVERE: Dortmund-trener Lucien Favre avbildet under hjemmekampen mot Union Berlin, Dortmunds foreløpig siste seier. Forrige uke ble langt tyngre. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Dortmund-kjennere tror Haalands sjef kan få sparken

DORTMUND (VG) Presset er stort på Borussia Dortmund-trener Lucien Favre (62) før fredagens Bundesliga-kamp mot Eintracht Frankfurt.

Oppdatert nå nettopp

Med to strake tap sist uke røk storklubben fra industriområdet Ruhr først ut av den tyske cupen mot Werder Bremen. Deretter misbrukte Favres gulkledde mannskap sjansen til å ta poeng i tetkampen i Bundesliga med 4–3-smellen mot Bayer Leverkusen.

Nå står Erling Braut Haalands sveitsiske sjef overfor to nye, svært viktige matcher. Fredag klokken 20.30 forventer over 80.000 tilskuere på Signal Iduna Park at gultrøyene slår tilbake umiddelbart mot serie-nier Frankfurt.

Allerede førstkommende tirsdag ønsker hjemmepublikumet nok et godt resultat, når Paris Saint-Germain kommer til byen for 8-delsfinalen i Champions League.

– Vi var veldig skuffet etter kampen mot Bayer Leverkusen, men vi må se fremover, formanet Favre under en pressekonferanse på onsdag.

– Jobben på spill

Hvis de to kommende oppgjørene skulle ende med tap nummer tre og fire på rad, kan Favre få sparken, tror personer som har fulgt klubben over lang tid. Laget må samtidig klare seg uten kaptein Marco Reus og ballfordeler Julian Brandt, som begge er ute med skader. Det gjør ikke situasjonen bedre.

Jürgen Koers har jobbet tett på Dortmund i over 13 år som reporter for lokalavisen Ruhr Nachrichten. I hans hode er det ikke tvil:

– Jobben til Favre står på spill nå. Situasjonen er alltid vanskelig for Favre, for han er ikke så høyt ansett i klubben. Så fort fjerdeplassen i Bundesliga er i fare, som sikrer kvalifisering til neste sesongs Champions League, vil klubben kunne bytte trener, sier Koers til VG.

Favre ble ansatt som Dortmund-trener sommeren 2018.

– Favre gjorde en veldig god jobb det første halve året etter at han tok over. Deretter har det gradvis blitt dårligere. Hvis denne trenden fortsetter, vil klubbens og trenerens veier skilles, mener Koers.

SJEFEN: Favre er mannen som trener Haaland i Dortmund. Foto: AFP

– Skremmende

Sven Westerschulze er redaktør i Bild, som er Europas største avis. Tyskeren deler synet til Koers.

– Hvis Dortmund er underlegne i begge kampene, vil jeg ikke utelukke at sjefene tar grep. Det som er et problem for BVB-bossene, uavhengig av hvordan matchene ender, er at de ikke har en annen trener klar til å ta over umiddelbart, sier Westerschulze til VG.

Han trekker frem de defensive problemene, som også Dortmund-sjefene selv har uttrykt bekymring for i det siste.

– Favre er en taktisk veldig god trener som er opptatt av detaljer. Derfor er det overraskende at laget har disse skremmende defensive svakhetene. BVB har sluppet inn 32 mål på 21 ligakamper. Sist gang de var så dårlige, var i 2008. Det er bekymringsfullt, sier Westerschulze.

Dortmund fikk et oppsving i januar etter ankomsten til Haaland. 19-åringen kom blant annet inn fra benken i debuten på stillingen 3–1 til Augsburg og snudde matchen til seier for sitt nye lag med hat trick.

Totalt har Haaland banket inn åtte scoringer på fem matcher. Det har bidratt til tidvis arbeidsro for Favre, men sist uke ble de defensive problemene igjen utslagsgivende.

– Favre klarer ikke å fikse problemene. Han virket nærmest hjelpeløs i de to siste oppgjørene mot Bremen og Leverkusen. Innad i klubben sies det at han ikke klarer å få lidenskapen og viljen ut av spillerne. Samtidig kan man ikke bare skylde på ham. Spillerne har også gjort mye dumt og gitt bort flere mål «gratis» til motstanderne.

GIR INSTRUKSER: Haaland hører etter når Favre prater. Foto: EPA

Etterlyser ny Klopp

I Bundesliga ligger «die Schwarzgelben» på 3. plass. Favres menn har fire poeng opp til serieleder Bayern München og to poeng ned til Bayer Leverkusen på 5. plass, som ikke vil gi Champions League-spill neste sesong. 2020 kan fortsatt ende med suksess i begge turneringene, men troen på at de vil lykkes er det ikke alle som har.

Koers forteller at supporterne forventer mer av laget enn det som tidvis blir vist. De ønsker å se spillere og trenere som brenner like mye for laget som dem. Det er også en av grunnene til at 19 år gamle, energiske Haaland allerede er blitt en favoritt.

– Dortmund må se etter en yngre, mer entusiastisk trener med mer lidenskap. Han må være ekstrovert, ikke introvert. I Dortmund er fotball lidenskap. Folk glemmer et tap hvis laget har gitt alt. Men fansen blir forbannet hvis de føler at laget kunne gitt mer. Det er derfor Jürgen Klopp var perfekt for BVB. Men det er dessverre ingen Klopp 2.0 i sikte, sier Koers.

Uten å ha hørt hva Ruhr Nachrichten-reporteren har uttalt, svarer Westerschulze følgende på hvilken type Dortmund trenger som eventuell erstatter for Favre:

– Jürgen Klopp 2.0. Seriøst! Denne byen er gal etter fotball. Dortmund trenger en trener som kan inspirere klubben og omgivelsene, sier Bild-redaktøren.

Fredagens oppgjør mellom Dortmund og Frankfurt har avspark klokken 20.30. Matchen vises på Viasport 1.

Publisert: 14.02.20 kl. 17:35 Oppdatert: 14.02.20 kl. 17:50

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser