NÅDELØS: Victor Lindelöf hadde ikke mye pent å si om egen innsats mot Norge. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Solskjær-eleven totalslaktet seg selv

STOCKHOLM (VG) (Sverige – Norge 1–1) Han har hatt en tøff sesonginnledning i Manchester United, og når Victor Lindelöf (25) skal diskutere landskampen mot Norge med Ole Gunnar Solskjær blir det med en brutal dom over egen innsats.

– Vi kommer nok til å snakke litt om kampen, bekrefter Lindelöf, svært misfornøyd med både seg selv og 1–1 mot Norge.

– Jeg synes jeg gjør en elendig kamp, sier Lindelöf til svensk og norsk presse.

– Er du ikke litt hard mot deg selv?

– Jeg har høye standarder. Jeg hadde vel bare to pasninger frem i banen. Jeg burde tatt tak og styrt spillet mer. Jeg gjorde ikke det.

TØFFE TAK: Victor Lindelöf hadde en rekke harde dueller med Joshua King. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Blant mange skuffede svensker var ingen så nedbrutt som United-stopperen. Ikke engang kaptein Andreas Granqvist, han som slo feilpasningen som førte til det norske ledermålet.

– Alt var dårlig hos oss. Vi har alle forutsetninger for å gjøre en god kamp. Vi spiller hjemme, med fantastiske fans, mot Norge liksom, men taper to poeng. Hvorfor?Jeg aner ikke, sier Lindelöf oppgitt.

Han måtte svare på spørsmål om stopperkollegas Granqvists tabbe, men viftet dem bort.

–Jeg synes «Granen» var vår beste spiller, kontrer Lindelöf, men fikk ikke særlig støtte for den påstanden i svensk presse. Granqvist fikk bunnkarakterer, stopperkollega Lindelöf noe bedre.

NORSK SJEF: Victor Lindelöf er snart tilbake hos Ole Gunnar Solskjær. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Ville Norge mer enn Sverige?

– Jeg vet ikke. Det tror jeg ikke. Men noen ganger blir det sånn som dette i fotball. Det er sikkert lett å være irritert rett etterpå, men det føles som en av de dårligste landskampene jeg har vært med på, sier Lindelöf.

Han roste Norge, mener Joshua King var en tøff motstander, men også at svenskene burde dominert i langt større grad.

– Selv om de presser oss bra, har vi kvaliteter til å spille forbi dem. Det utnytter vi ikke, sier Lindelöf, som ikke orket å tenke på veien videre i gruppen.

– Jeg har ikke tenkt så langt. Nå er jeg bare veldig skuffet.

Lindelöf har fått en del kritikk for sitt spill i de fire første kampene i ligaen. Neste oppgave for Manchester United er Leicester på Old Trafford kommende helg.

Noen minutter etter at Lindelöf forsvant kom Andreas Granqvist og sto der staut og «forklarte seg». Veteranen har blitt kritisert etter en tung sesong i Helsingborg.

– Jeg fikk en dårlig touch og dessverre ble det mål, sier han med Sebastian Larsson noen centimeter unna, som en slags politimann. Han brøt inn og ba pressen spørre om noe annet.

– Jeg kjente at jeg ville stille opp som en venn. Det har vært skrevet så mye jeg ikke er enig i, sa Larsson med et smil etterpå.

