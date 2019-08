AKTIV: Thomas Berntsen (t.v.), her sammen med assistenttrener Tom Freddy Aune, har sørget for at mange spillere har kommet inn og forsvunnet ut portene på Sarpsborg stadion. Foto: Morten Stokstad

S08-sportssjefen får personlig bonus ved spillersalg: – Uproblematisk

Sarpsborg 08 har vært involvert i nesten hundre overganger på fire år. Når klubben selger spillere, tjener sportssjef Thomas Berntsen penger. Styrelederen i klubben er ikke redd for at denne ordningen går på bekostning av det sportslige.

– Nei, det er ikke problematisk. Det var ikke sett på som et problem da vi inngikk ordningen, det er ikke det nå og har ikke vist seg å være det, sier styreleder Cato Haug.

– Hvor stor er den bonusen?

– Størrelsen på det går vi ikke ut med. Vi snakker ikke om store summer. Det er mindre summer, sier han.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad har klubben vært involvert i nesten hundre overganger, inkludert salg, gratisoverganger og lån, siden 2015.

Bonusordningen er til for at sportssjef og hovedtrener, som i utgangspunktet blir målt på sportslige resultater, skal vurdere klubbens helhetlige situasjon, ifølge Haug.

– Thomas Berntsen har en liten bonus ved spillersalg, mens Geir Bakke har en liten bonus av totalresultatet av hva vi tjener som klubb. Det er dumt hvis de ikke har noe å tjene på å selge spillere, fordi en trener blir vurdert på sportslige resultater. Det er det beste for klubben hvis han ser hele totalen i klubbdriften.

Mener klubben er avhengig av spillersalg

Sportssjef Thomas Berntsen sier at «avtalen er konfidensiell både for ham og arbeidsgiveren», men svarer generelt på spørsmålet om bonuser er problematisk.

– Er det problematisk at man får bonuser for å vinne kamper? Hvis noen der ute tror at avgjørelser om å selge spillere tas ene og alene av Thomas Berntsen, så tar de feil. Hvis det i norsk fotball blir lagt fokus på at det er negativt å selge fotballspillere, tror jeg vi blir ledd av i Fotball-Europa.

les også Sarpsborg 08 har hentet 21 spillere på ett år: – Ser ekstremt brutalt ut

Han kommenterer at lønningene i norsk fotball har gått ned de siste ti årene. Ute i Europa er utviklingen stikk motsatt.

– Lønningene har gått ned i Eliteserien, mens det har skutt i været i Europa. Hva må vi gjøre for å komme seg ut dit? Jo, få tak i noen av pengene som er der ute, mener Berntsen.

SOLGT: Aleksandr Vasjutin ble solgt til Zenit St. Petersburg for gode penger. Det er ikke hverdagskost at klubber som Zenit banker på døren og spør etter spillere i den norske Eliteserien, mener Berntsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Tidligere spurte Sarpsborg Arbeiderblad om problematikken om at enkeltpersoner i klubben kan tjene penger på å selge ut av en medaljestrid eller inn i nedrykksfare.

– Er det noen som tror at penger betyr mer for meg enn et eventuelt nedrykk? Tror noen virkelig det? spør Berntsen retorisk.

Styreleder Cato Haug sammenligner ordningen med andre bedrifter som lever av å selge produkter og tjenester, hvor markedssjefer får prestasjonsbasert provisjon.

– Hvis du skal gi høy lønn og ingen bonus, har du en høyere fast kostnad som kan drepe en organisasjon. Spillerne har også bonuser basert på sportslige resultater. I fjor tjente spillerne bedre enn i år, kan man trygt si, sier han, og legger til:

– Vi har solgt spillere for ganske millioner de siste årene, så vi ser at ordningen fungerer i praksis.

SOLGT: Sarpsborg 08 tjente gode penger på at Krépin Diatta ble solgt til Club Brugge. Foto: Oddstad, Gisle

Hevder Sarpsborg 08 har historisk god økonomi

Thomas Berntsen anslår at klubben har tjent rundt 130 millioner på spillersalg de siste årene.

– Klubben er i grønn sone. Vi har 240 av 240 mulige poeng på det finansielle overvåkningssystemet. Det er det aldri noen som har fått før. Man skulle nesten tro at man lå klink i rød sone. Vi har god infrastruktur og i beste velgående, men ikke fått gode nok sportslige resultater, sier han.

– Vi er en klubb som først og fremst er til for byen vår og som de kan være stolte av. For å kunne tilby det, så er det sånn at vi har en stadion som tar maks 8000 tilskuere. Vi har ingen rike onkler, så alternativet til spillersalg er eventuelt tjene de enda mer på TV-inntekter, billettinntekter, samarbeidspartnere eller bli enda bedre sportslig.

les også Berntsen ut mot negativt fokus rundt norsk fotball: – Nesten komisk

Spillersalg er likevel ikke med i beregningen når årsbudsjettet legges frem, sier Berntsen.

Denne sesongen har imidlertid ikke de sportslige resultatene gått Sarpsborg 08s vei.

– Vi må tåle og stå litt i motvind. Forhåpentligvis blir dette den mest lærerike sesongen vår. Hver gang vi har solgt spillere, har vi fått et bedre resultat året etter, sier Berntsen, og understreker:

– Hvis man leter etter negative vinklinger, så klarer man å finne det på de fleste problemstillinger, men hver gang vi har solgt har vi kommet sterkere tilbake.

Sportslig har ikke Sarpsborg 08 hatt like god flyt denne sesongen:

