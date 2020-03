LOTUS: Etter å ha slått Borussia Dortmund ut av Champions League, markerte PSG-spillerne avansementet med Erling Braut Haalands lotus-feiring. Foto: Paris Saint-Germain

PSG-spiller forklarer hvorfor de hånet Haaland: – Det hører med

Paris Saint-Germain mente at det kom noen provokasjoner fra Borussia Dortmund i den første kampen. Derfor benyttet de muligheten til å sende et stikk til Erling Braut Haaland etter triumfen onsdag kveld.

Nå nettopp

Etter 2–0-seieren - som gir avansement i Champions League - publiserte PSG et bilde på sin offisielle Twitter-konto hvor nesten hele troppen poserer med feiringen Erling Braut Haaland har benyttet seg av etter flere fulltreffere: Sittende på gresset i lotus-stilling. Neymar kopierte den feiringen da han sendte franskmennene i føringen.

– Det kom et par provokasjoner fra motstanderen etter den første kampen. Da hører det litt med når du får hevn, sier Paris Saint-Germains tyske Thilo Kehrer til Kicker.

– Du kan krangle om det må være slik eller ikke, men dette er følelser, og du trenger ikke å skjule dem, sier PSG-back Kehrer.

Kampene mot Borussia Dortmund har vært spesielle for Kehrer, som fra 2012 til 2018 spilte for Dortmunds erkerival Schalke 04.

– Derfor var jeg ekstra motivert. Det finnes ikke noe bedre enn å slå ut Dortmund.

Paris Saint-Germain-trener Thomas Tuchel var høyt oppe etter triumfen mot sin gamle klubb Borussia Dortmund. Tre år på rad hadde PSG røket ut i åttendedelsfinalen. Senest mot Manchester United sist sesong.

TRIUMFEN: Thomas Tuchel var veldig fornøyd med å slå sin gamle klubb Borussia Dortmund. Foto: HANDOUT / X80001

Etter å ha vunnet 2–0 i Manchester, tapte Paris Saint-Germain 3–1 hjemme - og føk dermed ut av Champions League på bortemål.

I intervju med Sky etter onsdagens Borussia Dortmund-kamp sa tyske Tuchel:

– Det skyldtes VAR. Vi hadde vunnet 99 av 100 ganger mot United.

Paris Saint-Germain-treneren følte tydeligvis at en stor byrde var fjernet fra hans skuldre og snakket ærlig om det meste:

– Det var synd at kampen gikk for tomme tribuner. De beste kampene er gjerne et samspill mellom laget og tilskuerne. Når det mangler, er det bare trist.

Om Neymar uttalte Tuchel:

– I slike kamper må Neymar spille. Han kan tåle presset, han har personlighet og selvtillit til å gjøre ting om og om igjen. Han er ikke redd i noen situasjon.

Men Borussia Dortmund var ikke like fornøyd med Neymar. Emre Can fikk direkte rødt kort på slutten etter en situasjon med brasilianeren, som gikk i bakken.

– Det var hardt, nesten latterlig, kommenterte BVB-trener Lucien Favre til Sky.

– Neymar overdrev.

Sportssjef Michael Zorc hos Borussia Dortmund sa det slik:

– Vi vet at Neymar er en god skuespiller. Det viste han i dag.

Publisert: 12.03.20 kl. 07:38

