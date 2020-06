FORTSETTER I SKOTTLAND: Kun detaljer gjenstår før en ny låneovergang fra Southampton til Celtic blir bekreftet. Foto: LEE SMITH / Reuters

Mohamed Elyounoussi har bestemt seg – vender tilbake til Celtic

VG får opplyst at Mohamed «Moi» Elyounoussi (25) lånes ut fra Southampton for andre sesong på rad. Destinasjonen blir den samme som sist.

Nå nettopp

Den norske landslagsspilleren har, slik VG meldte fredag, brukt helgen på å velge mellom to klubber som skal ha ønsket ham på lån den kommende sesongen: Skotske Celtic og spanske Real Betis.

Nå har kantspilleren tatt valget sitt, men de siste detaljene gjenstår før låneovergangen blir bekreftet. Han fortsetter et nytt år på utlån i Celtic, ifølge VGs opplysninger.

At familien trives så godt i Glasgow, skal være en viktig grunn til at småbarnsfaren Elyounoussi ønsker å forlenge oppholdet i storklubben.

Han scoret fire mål og hadde to målgivende pasninger på ti seriekamper i en skadeplaget og amputert 2019/20-sesong, men mottok gode skussmål av manager Neil Lennon.

– «Moi» var fantastisk frem til han ble skadet, uttalte Lennon i mai og gjorde det klart at de ønsket å beholde ham videre.

Nå ser ønsket ut til å ha blitt oppfylt. Etter at han i fjor måtte vente helt til slutten av overgangsvinduet i august med å signere for Celtic, har Elyounoussi nå fremtiden klart for seg allerede før begynnelsen av juli.

Publisert: 30.06.20 kl. 14:42

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 31 16 7 8 59 – 29 30 55 4 Chelsea 31 16 6 9 55 – 41 14 54 5 Wolverhampton Wanderers 32 13 13 6 45 – 34 11 52 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser