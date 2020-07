Liverpool snublet i jakten på poengrekorden til Manchester City

(Liverpool – Burnley 1–1) Drømmen om ta poengrekorden i Premier League henger i en noe tynnere tråd for Liverpool nå. De har ikke råd til flere feilskjær om de skal ta poengrekorden til Manchester City.

Selve ligaen har de avgjort for lengst, men Jürgen Klopp & co. har fremdeles noe å spille for. Det som så ut til å bli en oppskriftsmessig seier mot Burnley, endte i uavgjort etter en utligning mot spillets gang fra Jay Rodriguez.

Dermed står Liverpool nå med 93 istedenfor 95 poeng - og de har tøffe kamper i vente.

Må vinne alle

Rødtrøyene fra Merseyside skal møte Arsenal i London og Chelsea hjemme på Anfield, før sesongen avsluttes mot Newcastle på bortebane. Og selv om Liverpool har vært i en helt egen klasse denne sesongen, har de slitt mer etter at de sikret sitt første ligagull på 30 år.

De skal møte et Arsenal-lag i god form og et Chelsea-lag på desperat Champions League-jakt.

Det er dermed langt fra sikkert at de tar poengrekorden i Premier League. Den tilhører per nå Pep Guardiola og hans Manchester City, som sanket 100 poeng i 2017/18-sesongen. Liverpool må ta syv av ni poeng for å tangere rekorden - og ni av ni dersom de vil ha den for seg selv.

De kunne ha gitt seg selv et langt bedre utgangspunkt mot Burnley, men Sean Dyches gutter tok vare på muligheten da de først fikk den.

Vakkert hodestøt

Rødtrøyene kunne imidlertid scoret både to, tre og fire ganger før pause, hadde det ikke vært for Burnley-målvakten Nick Pope. Engelskmannen vartet opp med flere fantastiske redninger, men måtte til slutt kapitulere da Andy Robertson steg til værs.

Han scorer ikke mange mål, Robertson, men etter 34 minutter inntok han, om enn bare i et halvt sekund, rollen som «The Flying Scotsman». En perfekt vektet pasning fra Fabinho fant den skotske venstrebacken, som hoppet opp og på elegant vis, stanget ballen i det lengste hjørnet.

Og skotten spilte faktisk litt som «The Flying Scotsman» lørdag ettermiddag. Ifølge Store norske leksikon er det navnet på et hurtig gjennomgangstog mellom London og Edinburgh.

Og Liverpools eget hurtigtog raste opp og ned venstresiden hele kampen. Han hadde mange gode løp, opptil flere skumle innlegg, og kronet det hele med en vakker scoring. Det var hans andre Premier League-scoring denne sesongen – og begge har han scoret med hodet.

Bortelaget slet med å skape de store sjansene, og var heldige som ikke fikk slapp inn mer enn ett. I tillegg til at Pope storspilte, hadde Roberto Firmino et skudd som traff stolpen.

Men Burnley skulle - til slutt - slå tilbake. På skikkelig Burnley-vis.

Duellspill og trøkk

Et frispark på egen halvdel ble sendt inn i Liverpool-boksen. Inne i feltet vant midtstopper James Tarkowski sin duell, og headet ballen bakover innover i feltet.

Den falt til Jay Rodriguez, som på halvspretten hamret ballen nede i hjørnet.

UTLIGNINGEN: Her setter Jay Rodriguez inn 1–1-målet til Burnley. Foto: Oli Scarff / Pool AFP

Scoringen kom mot spillets gang, og Liverpool maktet ikke å finne nettmaskene flere ganger. Mohamed Salah hadde en enorm mulighet på overtid, men også Burnley var nære å stikke av med alle poengene på tampen. Johann Gudmundsson hadde et skudd som traff tverrliggeren.

Det endte dermed 1–1, og Liverpool må finne tilbake til spillet og effektiviteten som gjorde dem til suverene seriemestere om de skal ta rekorden til Manchester City.

De har nå tre matchballer igjen.

