FRA BENKEN: Erik Botheim ble byttet inn for Dino Islamovic – akkurat som mot Kristiansund i midtuken. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

RBK-talent antyder brudd med klubben: – Veldig skuffende

MOLDE (VG) Etter en uke med to innhopp fra benken og en ny konkurrent om spissplassen har Erik Botheim (20) sett seg lei av egen situasjon.

For mindre enn 10 minutter siden

Den unge spissen har vært ordknapp om sine egne fremtidsutsikter den siste tiden, men åpner nå opp om hva han egentlig mener om at RBK har signert Torgeir Børven i tillegg til Botheims nåværende konkurrent Dino Islamovic.

– Det føles kjipt. Vi spiller ikke så bra og jeg får ikke spille så mye. Det er jeg ikke så happy med, sier Botheim til VG like før RBKs spillerbuss forlater Aker Stadion i Molde.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Oslo-gutten ble byttet inn i det 88. minutt i 0–1-tapet borte mot Molde.

– Er det tungt å se at RBK henter toppscoreren i Eliteserien?

– Det er veldig skuffende at jeg blir skjøvet bak i køen. Jeg får spille lite i dag. Hvis de ikke satser på meg og har troen på meg, er det helt fair, men da må jeg tenke på min egen fremtid og se hva slags muligheter jeg har, for jeg føler meg ikke så veldig satset på akkurat nå. Det er trist, for jeg er veldig glad i Rosenborg og fansen og alt sånt. Det hadde vært trist, men til syvende og sist må jeg tenke på karrieren min, sier Botheim etter tapet du kan se høydepunktene fra her:

– Det har vært snakk om utlån, men du er kanskje interessert i en permanent overgang?

– Jeg føler meg ikke så veldig satset på. Hvis de gir meg signaler om at de mener jeg ikke er god nok, så er det helt fair, men da må jeg tenke på min egen karriere. Jeg vil bare spille fotball, helst her selvfølgelig, for jeg er veldig glad i klubben og spesielt fansen, men hvis jeg ikke får spille er det veldig kjedelig. Jeg er 20 år og må tenke på fremtiden min også.

– Føler du at de ikke har holdt det de lovet deg før sesongen?

– Jeg fikk ikke beskjed om å være så langt bak i køen som det ser ut som at jeg blir. Vi får se hva det blir.

– Høres Odd interessant ut?

– Vi får se hva det blir. Jeg må snakke litt med klubben om hva de tenker, sier Botheim, som er nevnt som en del av en mulig byttehandel når RBK forsøker å kjøpe Børven fri fra den siste kontraktstiden i sommer.

VG rakk ikke å konfrontere hovedtrener Eirik Horneland eller sportssjef Mikael Dorsin med Botheims uttalelser før RBK-bussen kjørte fra Aker Stadion. Dorsin har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse på telefon.

Publisert: 20.06.20 kl. 23:47

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Mjøndalen 2 1 1 0 1 – 0 1 4 3 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 4 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 4 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Rosenborg BK

Fra andre aviser