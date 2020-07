TAUS: Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt (bildet), ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG, men henviser til styreleder Terje Svendsen. Foto: Frode Hansen

VIF-topp reagerer på «Bjerketvedt-saken»: – Det er altså så usmakelig

Vålerenga-leder Morten Grødahl ber Norges Fotballforbund svare på hvem som kom opp med ideen om å betale en av deres egne ansatte, Erik Loe, 150.000 kroner fordi Loe føler seg krenket av generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Nå nettopp

Det sier klubblederen til VG, etter at det i forrige uke ble kjent at fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk for måten hele saken er håndtert på:

Bjerketvedt var selv – med Svendsens velsignelse – ansvarlig for å forhandle med Erik Loe om en oppreisning etter å ha pratet ufordelaktig om Loe til media. De to landet på 150.000 kroner, og NFF ønsket lenge å holde beløpet hemmelig.

– Det er mange i norsk arbeidsliv som føler seg krenket. Da rydder man opp og går videre. Det er bare om arbeidsforholdet tar slutt, at det er vanlig å betale, sier Morten Grødahl.

Han leder en stor klubb med 1250 aktive medlemmer og 76 ulike nasjonaliteter på Oslos østkant. Der reageres det sterkt på det som har kommet frem den siste tiden.

– Ideen om denne kompensasjonen må ha startet et sted: Enten i administrasjonen til Pål Bjerketvedt, eller i forbundsstyret til Terje Svendsen. Alternativt er det Erik Loe sitt initiativ. Uansett er det like ille. Dette er altså så usmakelig, sier Grødahl.

– Nå har NFF laget en mal for hvordan krenkede personer i norsk fotball skal behandles: De skal altså betales, legger han til – tydelig oppgitt.

les også Sterkt kritisk til NFF-Bjerketvedt: – Veldig spesielt å betale seg ut av knipen

Han har én klar oppfordring til ledelsen i Norges Fotballforbund:

– Etter å ha innrømmet habilitetsflausen og offentliggjort summen, så burde de også være åpne nok til å si hvem som som tok initiativ til en kompensasjon. Hvem mente at det var riktig å komme frem til et spesifikt tall? sier han.

KRITISK: VIF-leder Morten Grødahl (bildet) stiller spørsmål til NFF. Fotballpresident Terje Svendsen etterkommer ikke oppfordringen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG har konfrontert fotballpresident Terje Svendsen med Grødahls utspill i denne saken.

NFF-toppen har ikke til hensikt å følge oppfordringen om åpenhet rundt hvordan ideen om en kompensasjon ble til:

– Hvem som har foreslått hva, mener jeg både er underordnet og et internt anliggende. Poenget er at styret skulle vært inne i saken på et tidligere tidspunkt, og at saken burde vært håndtert bedre. Det skal vi ta lærdom av, sier Svendsen.

les også «Mini» om betaling i Bjerketvedt-saken: – Hvor er moralen?

Morten Grødahl i Vålerenga undres over hvordan NFF-toppene kom frem til en sum på nettopp 150.000 kroner:

– Er det 10 prosent av lønna hans? Den store feilen består uansett i å vurdere en kompensasjon i det hele tatt. Forbundsstyret burde vært proffe nok til å kvele en slik idé. Budsjettmessig er det småtteri for NFF, men nå er altså standarden satt for hvordan ansatte i NFF skal behandles, problematiserer Grødahl.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen har vært kritisk til at Erik Loe i det hele tatt ville ta penger fra Fotball-Norge i forbindelse med «Bjerketvedt-saken». Eksperter på organisasjonsledelse har sagt at det å betale ansatte som fortsetter i jobben, slett ikke er vanlig.

Terje Svendsen har derimot sagt at det er vanlig. Morten Grødahl i VIF rister bare på hodet:

– Det er jo ikke det. Terje Svendsen kan ikke si dette, for da avslører han bare sin egen inkompetanse. Et styre skulle bare fått generalsekretæren til å rydde opp med den ansatte på vanlig vis.

– Saken får ingen andre konsekvenser enn at noen tar selvkritikk, hva tenker du om det?

– Styret har vurdert Bjerketvedts uttalelser til Josimar. Det er et alvorlig signal i seg selv. At de har vurdert fortsatt tillit, er greit, sier Grødahl, som etterlyser mer informasjon og stempler håndteringen av saken som «lite proff».

FIKK BETALT: NFF-ansatt Erik Loe fikk 150.000 kroner etter forhandlinger med sin egen generalsekretær, fordi sistnevnte hadde pratet ufordelaktig om ham til Josimar. Foto: Jan Petter Lynau

Terje Svendsen gjentar at han tar selvkritikk for håndteringen av Bjerketvedt-saken:

– Jeg, som styreleder, skulle tatt tak i denne saken på et langt tidligere tidspunkt, og da burde den vært håndtert av styret. Samtidig har vi landet på at vi kommer til å etterleve avtalen, av hensyn til Erik Loe og for å få en endelig avslutning på saken, sier han i en uttalelse gjennom NFFs kommunikasjonsavdeling.

les også Fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk etter «Bjerketvedt-saken»

VG ønsket før helgen å stille spørsmål til NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt. Han avslo dette, og henviste til NFF-president Terje Svendsen. Mandag understreker NFF igjen at det er Svendsen, og ikke Bjerketvedt, som svarer på vegne av organisasjonen. Erik Loe ønsker ikke å kommentere denne saken.

Publisert: 13.07.20 kl. 15:44

Fra andre aviser