KONTROVERSER: Dette banneret sirkulerte over Etihad mandag kveld. Foto: Shaun Botterill/NMC Pool / PA Wire

Burnley tar avstand fra «White lives matter»-banner: – En skam

(Manchester City – Burnley 5–0, kampen pågår) Flere reagerer etter at et fly med påskriften «White Lives Matter Burnley» sirkulerte over Manchester mandag kveld.

– Så flaut. Det er en skam, skriver journalisten Sam Lee, som dekker Manchester City for The Athletic.

Flere britiske medier har omtalt saken, men det er foreløpig ingen som har omtalt hva som er årsaken til teksten.

Like før andre omgang skulle sparkes i gang på Etihad, kom Burnley med en pressemelding.

– Vi fordømmer sterkt handlingene til de som var ansvarlige for flyet med det støtende banneret som fløy over Etihad mandag, skriver klubben, og skriver at de ansvarlige ikke er velkomne på dere hjemmebane, Turf Moor.

Flere reagerte da det begynte å sirkulere bilder av flyet i sosiale medier, deriblant den tidligere storscoreren Darren Bent.

Samtidig som spillerne satte seg ned og knelte for å vise sin støtte til «Black Lives Matter»-demonstrasjonen, sirkulerte flyet over banen.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er dødsfallet til George Floyd, som har utløst en rekke markeringer verden over.

I Oslo møtte det rundt 15 000 opp på demonstrasjon mot behandlingen av svarte både i USA og andre steder i verden.

BUDSKAP PÅ DRAKTENE: Alle spillerne i Premier League har spilt med «BLACK LIVES MATTER» på ryggen siden sesongen startet opp igjen nylig. Her gratulerer Sergio Agüero (spiller nummer 10) Riyad Mahrez (t.v.) med scoring nummer én av to i 1. omgang mot Burnley mandag kveld. Foto: SHAUN BOTTERILL / POOL

Selve fotballkampen på Etihad domineres kraftig av Manchester City. Phil Foden satte inn kampens første mål, før to mål av Riyad Mahrez gjorde at City kunne gå til pause med en 3–0-ledelse.

I andre omgang økte David Silva til 4–0, før Phil Foden scoret igjen. Kampen pågår fortsatt.

En seier til Manchester City vil bety at Liverpool ikke kan sikre seg ligagullet i onsdagens kamp mot Crystal Palace.

Manchester City møter Chelsea borte torsdag, før Liverpool står for tur på Etihad. Dermed kan Jürgen Klopp & co potensielt måtte vente noen uker på ligagullet.

