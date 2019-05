KJENT POSITUR: Ada Hegerberg ble kveldens store spiller i Champions League-finalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Hat-trick av Hegerberg: Hun er unik i fotballhistorien

BUDAPEST (VG) (Lyon – Barcelona 4–1) Det var veldig enkelt å se lettelsen og lykken i Ada Hegerbergs øyne. Hennes viktigste kamp i 2019 ble den største i karrieren.

Det har vært en litt vanskeligere sesong for henne, hun var uten mål i kvart- og semifinalene, men i sesongens siste kamp stjeler hun alle overskriftene. Igjen.

Lyon og Hegerberg vinner sin fjerde strake Champions League-finale, og hun scoret i finalen i 2016 og 2018 også. Men denne gangen tok det fullstendig av for den norske scoringsmaskinen, med hat-trick på et drøyt kvarter.

Selvsagt ble hun kåret til «banens beste» etterpå, og hun løper lykkelig rundt på Groupama Arena i Budapest med det norske flagget over hodet. Deretter pynter hun gresset med flagget, ved siden av det japanske (Saki Kumagai) og det walisiske (Jessica Fishlock).

Hegerberg er 23 år, har fem seriegull, fem cuptitler og nå fire Champions League-trofeer. Det er til å miste pusten av, og det er helt unikt i fotballhistorien.

Se målene her:

Ingen mannlig eller kvinnelig spiller kan vise til et slikt trofekammer i så ung alder, selv om hun har lagvenninner med mange flere titler totalt sett. Ada Hegerberg lå også godt an til å slå finalerekorden til Ferenc Puskás fra 1960. Ungareren scoret fire ganger da Real Madrid slo Eintracht Frankfurt 7–3.

Men finalen døde litt ut etter 4–0. Etter en snau halvtime hadde Hegerberg på mange måter ødelagt all spenning, foran øynene på blant annet UEFA-presidenten, den spanske fotballpresidenten, Barcelona-presidenten og den tidligere Barcelona-stjernen Luis Figo.

3–0: Ada Hegerberg setter inn sin andre og Lyons tredje scoring med venstrebeinet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Den tyske landslagskapteinen Dzsenifer Marozsan hadde ordnet 1–0, etter pasning fra den lynkjappe høyrevingen Shanice van de Sanden. Så overtok Europas store kvinnelige stjerne.

På ny inn fra van de Sanden, Hegerberg løp seg fri, tok imot med venstre og avsluttet med høyre, som om hun var på Dælenenga og trente med pappa Stein Erik. 2–0.

Deretter kom innlegget fra motsatt side, fra den teknisk begavede, offensive venstrebacken Amel Majri: Hegerberg avsluttet på første berøring med venstre. 3–0.

les også Uvirkelige tall – ingen herjer som Hegerbergs Lyon

expand-left arrow-right HAT TRICK: Ada Hegerberg med 3 scoringer på 16 minutter i finalen i Champions League mellom Lyon og Barcelona.

Og hun var ikke ferdig. Hegerberg startet angrepet, ut til den iherdige høyrebacken Lucy Bronze, keeper bommet på innlegget, det gjorde ikke Hegerberg, som enkelt satte ballen i åpent mål.

GODT VANT: Ada Hegerberg med sine tre første Champions League-trofeer, i 2016 etter seier Wolfsburg, i 2017 etter seier over PSG og i 2018 etter seier over Wolfsburg igjen. Foto: GETTY, PA, REUTERS

Barcelonas Toni Duggan fikk en god mulighet i det fjerde minuttet, men skuddet gikk utenfor og etterpå gikk ingenting for den spanske finaledebutanten. Barcelona vil spille Barca-fotball, men mot fysisk overlegne Lyon ble laget alt for lett.

Alexia Putellas, Lieke Martens og Vicky Losada hadde enorme sjanser, før reduseringen kom ved Asisat Oshala like før slutt. Men denne kampen kunne aldri bli spennende, og det bør legges veldig store penger på bordet dersom Ada Hegerberg skal bytte ut Europas beste lag med Barcelona.

les også Hegerberg-dommen: Umulig å vinne Gullballen igjen

Lyon var i sin åttende Champions League-finale, og de seks første har vært jevne og målfattige: 0-0, 2-0, 2-0, 0-1, 1-1 og 0-0 og 0–0 (4–1 i ekstraomgangene i den siste).

Etter ordinær tid var det altså scoret syv mål på syv finaler.

I den åttende smalt det. Mest takket være Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg sto med fire mål på åtte Champions League-kamper denne sesongen, beskjedent til henne å være. Hun har hatt en litt vanskeligere sesong enn vanlig, særlig etter Gullballen-tildelingen. Overfor VG innrømmet hun i går at det har vært en utfordring å nullstille seg.

I Lyon omtales hun som «Le phénomène», fenomenet, og det er det hun er. Dette har ikke vært Ada Hegerbergs beste sesong, men med en slik avslutning vil den stå igjen som en av de deiligste likevel.

PS! Før finalen uttalte journalist Antoine Osanna i den Lyon-baserte reginavisen Le Progrès til VG at det er umulig for Ada Hegerberg å vinne Gullballen igjen, uten at hun er med i VM. Så la han til med et smil: – Kanskje hvis hun scorer fem eller seks mål i finalen ...

Publisert: 18.05.19 kl. 19:48 Oppdatert: 18.05.19 kl. 20:04