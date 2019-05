Chris Hughton sammen med Jürgen Klopp. Foto: GLYN KIRK / AFP

Ny kontrakt i Premier League reddet ikke manageren

Chris Hughton (60) er ferdig i Brighton etter søndagens 1–4-nederlag for ligamester Manchester City.

Det melder klubben på sin hjemmeside.

Hughton får sparken til tross for at Brighton reddet Premier League -plassen. Han har vært Brighton-manager i fire og et halvt år.

– Dette er uten tvil en av de vanskeligste avgjørelser jeg har måttet gjøre som Brightons styreleder, men til slutt måtte jeg gjøre det ut fra at vi har slitt i andre halvdel av sesongen, sier Tony Bloom i en uttalelse.

Det har vært til sammen syv trenerskifter i seks forskjellige klubber siden Premier League-sesongen startet. Fulham x 2, Southampton, Manchester United, Huddersfield og Leicester har også skiftet managere.

Brighton endte som nummer 17 - av 20 lag - og med to poeng ned til Cardiff, som rykket ned sammen med Huddersfield og Fulham.

Klubben har vunnet bare tre av sine 23 siste kamper, skriver Bloom i pressemeldlingen.

Han melder også at klubben har startet jakter på Hughtons etterfølger.

