NØKKEL: Liverpools trio på topp, Sadio Mané (til venstre), Mohammed Salah (i midten) og Roberto Firmino. PHIL NOBLE / X01988

Analyse: Tottenham må stoppe Liverpools super-trio

To engelske lag. To spillende lag. Men to lag som spiller ganske så forskjellig, møtes i Champions League-finalen i Madrid 1. juni. Klarer Tottenham å stoppe Liverpools fryktede angrepstrio? Og hvor stor forskjell vil et Harry Kane-comeback gjøre for Tottenham?