REKORD: Magnus Andersen (t.h.) har scoret etter 33 sekunder for Tromsø. Her jubler han sammen med Onni Valakari og Daniel Berntsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Sjokktap for Molde - tapte dramatisk kamp mot Tromsø

(Tromsø – Molde 2–1) Molde tabbet seg ut på bortebane igjen. For tredje gang på litt over en måned. Selv ikke på straffe klarte de å score mot bunnlaget Tromsø.

Bjørn Arne Johannessen

Geir Juva

Oppdatert nå nettopp







Dramaet på Alfheim stadion startet med rekordtidlig 1–0 for Tromsø. Fortsatte med en vakker soloprestasjon til 2–0. Så handset Mikael Ingebrigtsen innenfor egen 16-meter, og ble utvist (to gule). Men det stoppet ikke med dét. Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (ni mål) bommet på straffen. For øvrig for annen gang fra krittmerket denne sesongen.

– Det er min skyld at vi taper. Jeg skulle scoret på straffen, så hadde vi fått ett poeng. Kanskje hadde vi også vunnet hvis jeg hadde scoret der, sier Ohi, i et intervju med Eurosport.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Tromsø hadde ikke vunnet hjemme siden 1. oktober i fjor (2–1 over Brann). Det var syv kamper siden. Men nå fikk de litt av en drømmestart etter en forferdelig vårsesong med bare fire poeng - og ensom tabelljumbo - før matchen mot Molde.

les også Melgalvis risikerer straff etter flagg-planting

Det tok faktisk bare 33 sekunder før de var i ledelsen. Lasse Nilsen slo inn fra venstrekanten. Og Magnus Andersen banket til med et vakkert volleyskudd, som Moldes keeperdebutant Alex Graninx, bare hørte susen av.

Det var for øvrig tidenes raskeste Tromsø-scoring i Eliteserien (rykket opp første gang i 1985). Inntil Andersens drømmetreff tilhørte rekorden ingen ringere enn Tore André Flo. Den gamle superspissen scoret etter 45 sekunder mot Start i 1995.

Serieleder Molde kom seg imidlertid fort etter sjokket. De hadde ballen mest. Og de største sjansene. Men i overkant litt ivrig var de åpenbart når de jaget utligning. Seks ganger ble de avblåst for offside i 1. omgang.

Erling Knudtzon fikk to kjempemuligheter. Den siste – på overtid av 1. omgang – klarte han utrolig nok å sette utenfor. Eirik Hestad kom alene med Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn. Men også han misbrukte det som trygt kan kalles en megasjanse.

les også Mener Ohi fortjener sjansen for Norge igjen

Og hjemmelaget sjokkert altså igjen. To minutter etter pause doblet de ledelsen. Robert Taylor løp, og løp, med Martin Bjørnbak på seg som en klegg. Men finnen som åpenbart elsker å score mot nettopp Molde (tre av sine fem scoringer i Eliteserien) satte ballen mellom beina på Graninx.

Det var Tromsøs andre målsjanse i matchen. Men tre minutter etter at de hadde doblet ledelsen ble de redusert til ti mann. Ingebrigtsen hadde sparket bort ballen da han fikk det første gule. Handsen på Moldes frispark sendte ham i dusjen.

Straffen var en mesterlig redning av Kongshavn. I samarbeid med Kent-Are Antonsen fikk de også avverget Ohis returmulighet på mirakuløst vis. Reduseringen kom fire minutter på overtid da Ruben Gabrielsen stanget ballen i mål etter pasning fra Magnus Wolf Eikrem.

Molde likers seg åpenbart ikke i Nord-Norge. De tapte mot Bodø/Glimt (3–2), og røk med samme sifre mot naborivalen Kristiansund (16. mai).

Publisert: 26.05.19 kl. 19:53 Oppdatert: 26.05.19 kl. 20:04