Molde-spillere dro på russefest: – Vi har håndtert saken

Molde-direktør Øystein Neerland forteller at klubben har pratet med spillerne som sist mandag brøt et internt alkohol-reglement og dro på russetreff.

– Vi har håndtert saken, snakket med spillerne og er ferdig med saken i den forstand. Vi jobber for at det ikke skal oppstå noe lignende i fremtiden, sier Neerland til VG.

– Vil de aktuelle spillerne bli utelatt fra kampen mot Mjøndalen på søndag?

– Dere får se på søndag. Vi stiller et godt lag.

Bakgrunn: Tre spillere brøt klubbens alkohol-regelverk

Støy

Molde har vært Eliteseriens beste lag så langt denne sesongen. Etter syv kamper topper romsdalingene tabellen med 16 av 21 mulige poeng.

Denne uken har det likevel vært negativ omtale for klubben, etter at tre spillere deltok på en russefest i Mordalsvågen mandag kveld.

Trener Erling Moe har måttet kommentere hendelsen i flere medier, mens han trolig heller kunne tenkt seg å pratet om lagets glitrende seriestart.

Mathisens vurdering

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har selv en lang karriere i Eliteserien bak seg. Han mener forhistorien til de involverte spillerne vil kunne være med på å avgjøre hvilke konsekvenser saken får for dem.

– Er dette spillere som har brutt klubbens reglement før? Det vil sette saken i et lys. Hvis det er første gangen det skjer, kan du utestenge dem fra helgens kamp – samtidig som jeg vil tro de har fått en skikkelig smekk fra Erling Moe og hans team uansett, sier Mathisen til VG, før han fortsetter:

– Jeg håper spillerne som brøt klubbens reglement lærer av det, og det vil jeg tro at de gjør. Mitt inntrykk er at det er en ekstremt sulten spillergruppe i Molde, som vil ha gullet. Hvis de skal klare det, må de holde seg profesjonelle. Samtidig har jeg stor tiltro til at trenerteamet og folkene i Molde vil håndtere dette på en korrekt måte.

