Tror Ranheim og taperen i Lillestrøm-Sarpsborg går ned: – De er livredde

Mens Joacim Jonsson tror både Lillestrøm og Sarpsborg er «livredde» kaller Arne Scheie nedrykksstriden i Eliteserien «tidenes drama» og tør ikke å spå utfallet.

– Stakkars lag. Stakkars spillere og stakkars trenere. De får et mareritt av en uke, og verken spillere eller trenere kommer til å få sove, fastslår Joacim Jonsson.

I siste serierunde søndag kan hele seks lag rykke ned: Sarpsborg 08, Strømsgodset, Lillestrøm og Tromsø har 29 poeng, mens Mjøndalen og Ranheim har 27 poeng. Se tabellen her.

Eurosport-eksperten mener at flere av de seks bunnlagene ser direkte svake ut.

– Ranheim og Strømsgodset kan jo gå til siste kamp med litt positivitet. For Lillestrøm, Tromsø, Mjøndalen og Sarpsborg ser det jo helsvart ut. De får en uke hvor de tenker at nå er vi avhengig av flaks eller av at de andre lagene gjør jobben sin, sier Jonsson. Han mener LSK og Sarpsborg ser dårligst ut.

– Jeg tror både LSK og Sarpsborg er livredde. De to lagene ser skrekkelig ut og må jo være livredde. De tenker nok at de er avhengig av andre, at Kristiansund og Tromsø gjør jobben og at Rosenborg sender ned Ranheim.

Jonsson tør ikke tippe hvilke lag som går ned, men sier Ranheim og antyder at taperen i oppgjøret mellom LSK og Sarpsborg slår følge, og med Mjøndalen på kvalikplass.

– Men det er ren synsing, understreker Eurosport-eksperten.

Skeid-trener Tom Nordlie – som akkurat rykket ned fra Obosligaen – tror også Lillestrøm og Sarpsborg har det verst av de seks lagene før siste runde.

Har vært med på alt

– Fordi det ikke er ventet at de skulle være der nede. For noen av de andre, som Tromsø, Ranheim og Mjøndalen er det litt annerledes. Jeg synes Svein Maalen hadde en fin inngang med å si forrige helg at de hadde rykket ned, men at de nå hadde to kamper på å rykke opp igjen, sier Nordlie.

Slik slo Ranheim tilbake mot Lillestrøm i helgen:

Han berget Viking i en vanvittig serieavslutning i 2006 og løftet Kongsvinger vekk fra nedrykk to ganger i Obosligaen (2008 og 2011). Men har rykket ned med Vålerenga (2000) og Fredrikstad (2009) i kvalifisering, og greide aldri å være Sandnes Ulfs redningsmann i 2014. Nordlie har erfart de fleste tenkelige utfall av å være rundt tabellbunnen i sesongavslutningen.

Han påpeker at Lillestrøm og Sarpsborg begge har en slags fordel i at de i utgangspunktet kun trenger å få et resultat i egen kamp. Dersom det blir en seierherre i nedrykksslagsmålet på Åråsen, vil vedkommende greie plassen uavhengig av hva som skjer på de fire andre arenaene.

– Du får ikke spilt de andre kampene, uansett. Du må fokusere på det du kan gjøre noe med. Jeg ville gjort ting mest mulig normalt, fortsetter Nordlie, som mener han mangler både tarotkort og spåkule til å si hvem som står igjen i gjørmen på 15. og 16. plass etter søndagens runde. Men våger seg på et delvis tips:

– Jeg tror Rosenborg slår Ranheim, og at Mjøndalen fort tar Vålerenga. Så blir det spennende å se hvordan Strømsgodset takler å vinne 6–0 (slo Brann forrige søndag). Og Sarpsborg kan altså fort greie seg med uavgjort, og det kan Lillestrøm også, påpeker Nordlie.

– Hvor skal jeg begynne? Dette er tidenes drama i bunnstriden, fastslår NRK-veteran Arne Scheie.

– Det har vært drama før, men jeg kan ikke huske at seks lag har vært involvert i nedrykksstriden. Jeg tør ikke å spå hvem som rykker ned, men vi kan altså oppleve at Rosenborg sender ned et annet lag fra Trøndelag. Rosenborg kan ikke sette Europa på spill mot Ranheim.

Scheie tror også taperen i oppgjøret LSK-Sarpsborg fort kan være i trøbbel.

PS: I 1972-, 1985- og 2006-sesongen kunne også seks lag i teorien rykke direkte ned, men da kun ved hjelp av helt urealistiske resultater på grunn av målforskjell.

Nedrykkskampen Disse lagene (uthevet) har kniven på strupen i siste serierunde på søndag: Tromsø-Stabæk

Mjøndalen-VIF

Lillestrøm-Sarpsborg

Kristiansund-Strømsgodset

Rosenborg-Ranheim

