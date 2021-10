AVGJØRENDE: Kristian Thorstvedt løper for å feire mens Morten Thorsby brøler i ekstase etter førstnevntes viktige 1–1-scoring i Istanbul.

«Gamsten» roser Norges dødballgrep

ISTANBUL/OSLO (VG) (Tyrkia - Norge 1–1) Dødballkongen Morten Gamst Pedersen tror Norges innleide ekspertise kan gi dem en virkelig forse i de viktige kampene som kommer.

– Jeg synes det er artig at de har tatt de grepene på dødballer, det er en forse de kan utnytte videre. Det får de betalt for i dag. Det er ofte dødballer som skiller lagene i dagens fotball, sier «Gamsten» til VG.

Grepene han sikter til, er avgjørelsen om å leie inn Brentfords dødballekspert Bernardo Cueva for å tilføre landslaget en ekstra spisskompetanse på faste situasjoner.

Norge havnet tidlig under mot Tyrkia, men et cornertrekk ga Kristian Thorstvedt muligheten til å utligne på bakre stolpe – og således sikre at VM-håpet lever videre. En kort corner, inn på panneluggen til Andreas Hanche-Olsen, som så stusset videre til Thorstvedt.

– Han har vært et fantastisk tilskudd til apparatet, og jobben min på corneren er å gå på bakre stolpe og være klar for ballen, sa Thorstvedt om Cueva på pressekonferansen etter kamp.

Slik var det avgjørende trekket:

Kaptein Martin Ødegaard sier til TV 2 at Cueva først og fremst har bidratt til endret tankesett og detaljfokus i feltet på dødballer, men at det avgjørende cornertrekket var improvisert.

Ståle Solbakken mente på sin side at herr Cueva lot seg påvirke av dødballsituasjonene.

– Jeg tror det gleder han inne der mer enn meg. Hver gang det var corner, var han hvit i trynet, sa han til TV 2.

INNLEID EKSPERT: Brentfords dødballekspert Bernardo Cueva, her med farge i ansiktet og i samtale med Brede Hangeland, på en samling før kampen mot Tyrkia.

Solbakken fulgte så opp med morsomheter på pressekonferanse etter kamp:

– Hvor mye Lise (Klaveness, toppfotballsjef) må betale for det vet jeg ikke, om det er per dødball eller per kamp, sa Solbakken og smilte.

Tyrkias midtbanespiller Berat Ayberk Ozdemir sier tyrkerne kunne unngått baklengsmålet om de var mer fokusert.

– Treneren vår snakket om disse dødballene og vi forsøkte å forsvare oss. Hvis vi hadde vært litt raskere, kunne vi forhindret baklengsmålet. I fotball er det alltid de små tingene som utgjør forskjellen, sa han på pressekonferansen etter kamp.