OLD TRAFFORD: Oversiktsbilde av Manchester Uniteds hjemmearena Old Trafford.

Manchester United med uttalelse etter anklager mot navngitt spiller

Manchester United har kommet med en uttalelse etter påstander om at en navngitt spiller har utøvd vold i nære relasjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er klar over bilder og påstander som sirkulerer på sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag, heter det i en uttalelse fra Manchester United.

Uttalelsen kommer etter at en kvinne søndag publiserte bilder og lydopptak på Instagram med påstander om at en navngitt Manchester United-spiller har utsatt henne for vold.

Innleggene er senere blitt fjernet fra Instagram.

Avisen Mirror har fått en uttalelse fra politiet i Greater Manchester. De bekrefter ikke navnene på de involverte, men skriver følgende:

– Politiet er klar over bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier. Det pågår undersøkelser for å finne ut av omstendighetene.