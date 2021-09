Kommentar

Det var bra, det var bedre, men neppe godt nok

Av Knut Espen Svegaarden

SCORET: Erling Braut Haaland.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Nederland 1–1) Norge gjorde sin beste kamp under Ståle Solbakkens ledelse. Men jeg er redd det oppløftende spillet og det ene poenget bare duger til skrivebordsoptimisme for Norge – når det gjelder VM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fortsatt er det EM 2024 som er det mest realistiske målet for Solbakken og hans unge mannskap.

Fordi Norge har igjen både Tyrkia og Nederland på bortebane i VM-kvaliken. Og Norge har ingen historie som tilsier seier i de to kampene. Vi har ikke slått et høyere rangert nasjon på bortebane i en kvalik siden Frankrike i 1968. Og med et poeng på hjemmekampene mot de to nasjonene må nok Norge vinne minst en av de bortekampene for å ha noen mulighet til å nå VM.

Montenegros overraskende poeng i Tyrkia gir et lite håp.

Og Norge var tidvis gode mot Nederland. Det var langt fra snakk om å dumme seg ut her. 4–6 i målsjanser mot en såpass god nasjon er godkjent.

Så det er ikke mørkt.

Og Erling Braut Haaland var en stolpe fra å gi Norge 2–1 etter 64 minutter, og kanskje seieren, etter kveldens vakreste angrep, der det gikk lynraskt mellom Mohamed Elyounoussi og Martin Ødegaard – som vektet pasningen til Erling Braut Haaland perfekt.

Haaland var god, scoret en gang, skjøt i stolpen og hadde en god mulighet til. Noe mer kunne vi ikke forvente av muligheter for Norges stjernespiss.

1–1 mot en så god nasjon som Nederland er slett ikke noe å skamme seg over. Ikke måten det skjedde på heller, selv om mange av de norske spillerne ble dyktig slitne mot slutten av kampen.

I siste sekund gikk nesten det ene poenget også, men André Hansen fikk reddet på mesterlig vis.

Og etter de første 15 minuttene var det egentlig vrient å fatte hva som så skjedde: Norge hadde knapt hatt ballen, kampen var som de ofte er mot nederlenderne: Det ser ut som de konstant er én spiller mer på banen.

les også Stolpen hindret norsk drømmekveld mot Nederland

Og de skapte en sjanse etter fem minutter, etter en corner. Og trykket Norge bakover og ofte helt inn i egen 16-meter.

Men i klare sjanser skapte de ikke mer.

Så: 15 minutter, Norge kontrer. Jens Petter Hauge frakter ball 25 meter – og finner Erling Braut Haaland på et godt timet løp. Ballen går i keeper – og stopper før den nærmer seg mål.

Følelsen av at den hadde gått i mål – for Dortmund – kom snikende ...

Nederland tok over – igjen. Men en corner til Norge etter 19 minutter skulle få konsekvenser: Stefan Strandberg fikk ballen inn igjen mot Nederlands mål, fram til Braut Haaland – og selv om Virgil van Dijk kom skliende inn, så hjalp det ikke: Ballen gikk i mål.

Viktig for Braut Haaland, for Solbakken – og for hele nasjonens selvbilde.

Norge ledet 1–0, etter 20 minutter, mot spillets gang, men Norge hadde samtidig skapt to mot en målsjanse.

Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hvileløst rundt foran den norske benken, iført en mørkeblå genser. Han var ikke helt fornøyd; stadig var han frempå med direktiver.

For det var ikke trygt. Nederland hadde ballen såpass mye at Solbakken vet hva som raskt kommer da: En utligning.

les også VG-børsen: Haaland herjet med van Dijk – var Norges beste

Men Norge burde ledet 2–0. Hadde Mohamed Elyounoussi visst hvor alene han sto, etter kampens vakreste angrep: Et perfekt oppspill fra Mathias Normann til Birger Meling, et like perfekt innlegg, «45 grader», som det kalles.

Og der sto «Moi». Han skjøt, med venstre, på første touch. Men han kunne stoppet ballen – og siktet. Der og da røk sjansen til å komme to mål foran.

Da skjer det som ofte skjer mot en god motstander: Scorer ikke du på sjansene dine så gjør de det. Ni minutter før pause kom utligningen. Nederland hadde kommet ofte løs på Norges venstreside, og denne gangen ga det resultat:

Georginio Wijnaldum slo et godt innlegg som passerte begge de norske stopperne – og der var Davy Klaassen. 1–1.

2. omgang ble jevnere, spillemessig, defensivt føltes det tryggere. Byttene av Julian Ryerson og Mats Møller Dæhli for Holmgren Pedersen og Jens Petter Hauge hjalp. Martin Ødegaard løftet seg også etter byttene.

Det var tendenser, men ikke mange nok.

Et poeng er bra, men trolig ikke bra nok.