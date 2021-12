Zlatan Ibrahimovic om Lukaku-bråket: − Jeg ble sjokkert

Det vakte oppsikt da Inter-stjernen Romelu Lukaku barket sammen med Zlatan Ibrahimovic under en kamp i januar. Nå forteller svensken nye detaljer om situasjonen.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ble sjokkert av personangrepet hans, sier svensken i et intervju med Corriere della Sera.

Det var i cupkvartfinalen at de to spissgigantene røk i tottene på hverandre. Ibrahimovic sendte Milan i ledelsen, før han fikk sitt første gule kort etter konfrontasjonen med Lukaku, som du kan se i videovinduet øverst.

Senere fikk han også sitt andre gule kort og Inter vant kampen.

– Han begynte å kjefte på Alessio Romagnoli og Alexis Saelemaekers. Jeg gikk imellom for å beskytte mine lagkamerater, og da kom Lukaku med personangrep. Jeg ble sjokkert. Vi var jo lagkamerater i Manchester United, sier Ibrahimovic i intervjuet, som også er gjengitt i Aftonbladet.

Spillerne skal angivelig ha kommet med frekke bemerkninger om hverandres mødre – og det bekrefter Ibrahimovic i intervjuet.

– Lukaku har et stort ego. Han tror han er verdensmester og den sterkeste. Men jeg vokste opp i Malmös ghetto og når noen prøver seg på meg så svarer jeg med å sette personen på plass. Jeg angrep hans mest følsomme punkt: Hans mors ritualer. Da mistet han det, sier Ibrahimovic.

Ryktene om at Lukakus mor driver med voodoo – et gammelt afrikansk rituale som innebærer sang, dans, tromming og påkallelse av ånder – hadde tydeligvis nådd ørene til den svenske fotballstjernen.

Selv sier han at han ikke tror på slikt, men at han fikk seg en vekker etter situasjonen.

– Jeg er fortsatt veldig skeptisk, men vi tapte det derbyet, jeg ble utvist og kort tid etterpå ble jeg skadet. Det var masse dårlige ting som skjedde etter det bråket. Kanskje jeg ble offer for Lukakus ritualer? Jeg gikk til og med til mine troende venner og sa at de måtte be for meg, sier svensken.

Han avslutter med å si at han håper at de møtes snart igjen – på banen, ikke på gaten – og at han ikke er en person som hater noen, og «spesielt ikke Lukaku».