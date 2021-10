KANONKULE: Frida Maanum scoret dagens fineste mål i storseieren over Everton.

Arsenal-legenden hyller Maanum: − Helt fantastisk

Everton-manageren trodde han hadde signert Frida Maanum (22 i sommer. I stedet måtte han se 22-åringen knuse alt håp i stortapet mot Arsenal. Nå hylles den norske landslagsspilleren av en av klubbens største legender.

Av Magnus Gamlem

Frida Maanums enorme langskudd satte spikeren i Everton-kisten og sikret Arsenal tre poeng. Scoringen gjorde nok ekstra vondt for gjestenes manager, Willie Kirk.

Skotten er nemlig en stor beundrer av den norske spilleren og hadde han fått viljen sin, hadde Maanum spilte for hans lag.

– Jeg trodde jeg hadde signert henne, jeg trodde avtalen var klar. Men av en eller annen grunn klarte vi det ikke, og hun endte opp i Arsenal, fortalte Kirk etter 3–0-tapet for Maanums nye klubb.

22-åringen fra Norge signerte for Arsenal i sommer. Hun scoret også mot Champions League-vinner Barcelona tidligere forrige uke, og nå har den norske landslagsspilleren spilt seg til en fast plass hos London-klubben.

– Jeg vet hvor god hun er. Det fungerer godt for Frida hos Arsenal, og hun spiller godt, roser Everton-manager Kirk.

Maanums scoring var av det spektakulære slaget. Hun dro seg fri fra forsvarsspilleren, før hun limte ballen i krysset fra 25 meters hold.

– Så snart ballen forlot foten, visste du at den kom til å ende opp i mål. Hun var nesten flau over å skyte fra så langt hold, men ingen presset henne. Briljant teknikk fra en så ung spiller, var dommen fra Kelly Smith.

Hun er en legende i engelsk fotball med over 117 landskamper og har tidligere spilt for Arsenal. «Glad for seieren», skriver Maanum selv på Instagram, og får ros av en annen Arsenal-legende i kommentarfeltet.

– Du var helt fantastisk i dag, melder Ian Wright, som vet alt om å score mål.

STORSCORER: Ian Wright bøttet inn mål for Arsenal på 90-tallet.

Maanums klubb topper den engelske ligaen med fem seire på de fem første kampene. Det gir en luke på tre poeng til Guro Reiten og Maren Mjeldes Chelsea.