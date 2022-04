Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SESONGINNSPURT: Liverpool og manager Jürgen Klopp har så å si ikke råd til å tape poeng når Watford gjester Anfield lørdag.

Klopp: − Hvis du ikke kan rope eller synge, bli hjemme

Manager Jürgen Klopp ønsker ikke overlate noe til tilfeldighetene når Liverpool skal jage tre viktige poeng i kampen om Premier League-tittelen lørdag.

– De fleste gangene har Manchester City spilt før oss. Denne gangen spiller vi før dem, men jeg kunne ikke brydd meg mindre. Det handler om hvor godt forberedt vi er klokken 13.30. Watford har en erfaren trener og så mye talent, så det må vi passe oss for, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse fredag.

Før helgen skiller det kun ett poeng mellom ligaleder Manchester City og Liverpool. Lørdag skal Liverpool ta imot Watford, mens Manchester City skal gjeste Burnley.

Manchester City og Liverpools gjenværende kamper i Premier League. I runde 32 tar blåtrøyene imot Liverpool på Etihad.

Klopp har en oppfordring til Liverpool-supporterne for at luken på ett poeng ikke skal bli noe større:

– Vi trenger den beste klokken 13.30-atmosfæren noensinne. Hvis du ikke kan rope eller synge, bli hjemme og gi billetten din til noen andre er du grei.

Det skiller 47 poeng mellom Liverpool og Watford før lørdagens oppgjør.

– Hvis vi hadde sett Watford som en enkel motstander hadde vi ikke hatt mange poeng. City er i samme situasjon. Det fine er at laget mitt ikke bryr seg om tabellposisjonen. De hører på meg. Det er ikke en enkel helg for oss eller City. Burnley er det siste stedet du ønsker å dra til.

Trent Alexander-Arnold er tilbake i full trening, bekreftet Klopp på pressekonferansen. Det er en nøkkelspiller for at Liverpool skal vinne årets Premier League-sesong.

Statistikken til Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold.

Viasats fotballkommentator Kasper Wikestad mener det er ingen tvil om viktigheten rundt Alexander-Arnold.

– Veldig viktig selvsagt. Det sier seg nesten jo selv, sier Wikestad.

Wikestad synes det er en «50/50»-situasjon av hvem som vinner årets trofé. 10. april møtes lagene til en mulig sesongavgjørende kamp på Etihad.

– Akkurat nå så er det lett å tenke at det avgjøres 10. april, men ikke sikkert at det er så enkelt. Jeg synes Liverpool har sett sterkest ut de siste månedene. Potensiale føler jeg sjansen er større for at City skal tape poeng enn Liverpool. Samtidig har de hjemmebanefordel mot Liverpool. Jeg klarer ikke sette 51/49 i favør noen av dem.

– Du har ikke en favoritt altså?

– Nei, det går ikke. Hvis Liverpool skulle vinne på Etihad derimot, da er det i favør dem.

VGs tips: Liverpool - Watford

* Liverpool måtte jobbe for å slå Championship-klubben Nottingham i FA-cupen senest (1-0). Husk at Forest burde muligens ha fått en straffe.

* I Premier League har Merseyside-klubben bokført imponerende ni strake seirer. Nå er vi på den tiden av sesongen der det kun er poengene som teller. Finspillet er mindre viktig.

* Watford har tre poeng opp til Everton på rett side av nedrykksstreken. Klubben sikret seg en sjelden trepoenger ved å slå Southampton 2-1 på utebane for tre uker siden. Det var bare lagets andre triumf på 18 kamper. Tenk så viktig det er for vertene å få bygget på den triumfen.

* Hjemmeseier med 0-2-handikapp til 2,05 kan være en vri da 1,10 i det vanlige HUB-spillet er syltynt. Spillefristen er lørdag kl. 13.29 og TV2 Sport Premium viser matchen.