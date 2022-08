KREVENDE ROLLE: Det forventes mye av Erling Braut Haaland som spiss for Manchester City.

City mistet kontrollen – Haaland inngår i forklaringen

MANCHESTER (VG) Mens Erling Braut Haaland (22) storspilte i 3–3-kampen mot Newcastle sist helg, ønsker Pep Guardiola og lagkameratene at Manchester City fremstår annerledes mot Crystal Palace lørdag ettermiddag.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fra VGs posisjon like bak benken til Manchester City på St. James’ Park forrige søndag var det åpenbart at Guardiola tidvis var frustrert. Etter å ha tatt ledelsen tidlig med en scoring fra Ilkay Gündogan (31), tok Newcastle over styringen.

– Vi sliter litt etter de første 15–20 minuttene, erkjenner Guardiola overfor VG etter matchen.

Spanjolen er kjent som en av fotballhistoriens mest geniale trenere.

– Kanskje er det bare et par personer, som Arrigo Sacchi i Milan og tidligere Rinus Michels, som har påvirket fotballen på samme vis, har landslagssjef Ståle Solbakken sagt til VG.

En av grunnene er Guardiolas evne til å få lagene til å dominere kamper totalt. Mot Newcastle mislyktes Manchester City med planen, noe spanjolen forklarer grunnen til nå. Mens over 52.000 tilskuere elsket å se et intenst oppgjør med hurtige overganger, var Guardiola kritisk til at spillerne hans ofte søkte tidlige gjennombrudd.

– Vi burde brukt mer tid på den siste tredjedelen. Vi burde satt sammen flere pasninger der, sier 51-åringen.

Guardiola mener at den iboende interessen Haaland og venstrekant Phil Foden (22) har til å ofte søke rommet bak motstandernes forsvar, bidrar til at laget ikke får etablert seg lenge nok på motstandernes territorium. Det gir, ifølge City-sjefen, flere ringvirkninger. Med typer som Jack Grealish (26), Riyad Mahrez (31) og Bernardo Silva (28) på kantene, kan balansen være bedre, mener Guardiola.

– Erling stikker i bakrom, Phil er også aggressiv. Hvis Jack, Riyad og Bernardo spiller der, har de en større ro og hjelper oss til å være rolige alle sammen. I første omgang, da vi mistet kontrollen, var dette litt av problemet. Vi gikk på løp, mistet ballen og så var ikke resten av laget der til å gjenvinne den. Vår bakre firer var for langt unna.

FIKK INSTRUKSER: Erling Braut Haaland mottar ofte beskjeder fra Pep Guardiola under kampene, som her mot Newcastle på St. James’ Park.

Mens kritikere av Guardiolas filosofi har omtalt fotballen til lagene hans som kjedelig og omstendelig, ser spanjolen taktikken på en helt annen måte. Ved å holde ballen i laget over lengre tid, rekker forsvarsleddet å tette avstandene til midtbanen, mens de offensive spillerne får mulighet til å finne de gunstigste posisjonene i angrep. Hvis laget da mister ballen, er det så tett samlet at spillerne umiddelbart kan sette inn et effektivt, kollektivt press på motstanderen og ha mulighet til å ta over kontrollen igjen.

I flere perioder av kampen mot Newcastle lyktes ikke City med dette, noe som bidro til at hurtige angripere som Allan Saint-Maximin (25) og Callum Wilson (30) fikk store rom å boltre seg i.

– Spillere som Saint-Maximin kan da ta ballen, vende opp og sette fart mot oss. Men det var ikke sånn at vi spilte veldig dårlig. Vi skapte mange sjanser. Så må vi gi ros til Newcastle. Når vi møter spillere med kvaliteten de har, kan dette skje. Vi må leve med situasjoner som dette. Det er det som gjør Premier League så vanskelig, sier Guardiola.

I et intervju med magasinet FourFourTwo uttaler Haaland seg om rollen som spydspiss.

– I moderne fotball er det mye spill, spill, spill. Det er fint. Jeg liker det - men jeg elsker også når en kantspiller slår et innlegg til meg og jeg scorer. Det kan gjøres så enkelt og greit noen ganger. Jeg tenker at en «nummer 9» i dagens fotball må kunne håndtere begge deler av spillet, og like det, sier Haaland.

Som kjent er han oppvokst med å se Premier League på TV - og han har gjort sine betrakninger.

– De siste årene har det blitt sjeldnere med en stor nummer ni. Derfor er det enda bedre å være en nå. Jeg har alltid hatt lyst til å være spiss. Jeg elsker posisjonen min, sier Haaland, som ønsker å utvikle egenskapene sine.

– Du kan aldri stoppe å se etter nye måter å bli bedre på. Se på Karim Benzema. Han er 34 år og har utviklet seg til en enda bedre spiller de siste årene. Det er sykt bra. Jeg vil også være sånn.

De to siste sesongene har Guardiola valgt å bruke en såkalt «falsk nier». Det vil si en spiss som i utgangspunktet beveger seg mer i rommet mellom motstanderens forsvar og midtbane – enn i rommet mellom keeperen og forsvaret.

På spørsmål fra VG om hvordan Guardiola mener Haaland endrer måten City spiller på med sitt primære ønske om å jakte bakrom, svarer suksesstreneren slik:

– Når Haaland kommer ned i banen, spiller vi (faktisk) med en falsk nier. Og i denne kampen har han én scoring og to-tre andre sjanser. Så han hjelper oss steg for steg.

– Men vi burde hatt bedre kontroll på overgangene. Det gjør kampen vanskeligere for oss. Vi trenger situasjoner som dette for å se det, snakke om det og trene på det for å bli bedre på det.

Mot Newcastle hadde Haaland en innholdsrik kamp, blant annet med én scoring og et skudd som ville gått i mål hvis ikke sisteskansen Nick Pope (30) reddet mesterlig. Flere av lagkameratene presterte derimot ikke opp mot sitt beste. Midtbaneeleganten Bernardo Silva (28) mener den kollektive feilen som Guardiola påpeker er grunnen til at City ikke lyktes optimalt.

– Det var en veldig intens kamp. Mitt inntrykk er at vi begynte å gå i angrep for hurtig. Når vi starter å spille på den måten, og går for raskt i angrep, så er det enklere for motstanderne våre. De siste 25–30 minuttene av første omgang var veldig tøffe. Newcastle kunne scoret flere enn to ganger i den perioden, sier Silva til Citys egen medieavdeling.

– Vi spilte ganske bra, men vi klarte ikke å kontrollere kontringene deres og løpene deres. Da vil man bli straffet. Vi skulle ha kontrollert kampen bedre, sier 28-åringen.

