TILBAKE: Marius Lode i aksjon i kampen mot Milan på San Siro, hvor han ble trukket frem som en av Glimts beste spillere av Milan-manager Stefano Pioli.

Opplysninger til VG: Marius Lode returnerer til Bodø/Glimt

Marius Lode (29) har bestemt seg for å returnere til Bodø/Glimt, får VG opplyst.

Publisert:

Han flyr til Nordland onsdag morgen og signerer en 4,5-årskontrakt med de regjerende seriemesterne.

Lode sto fritt til å signere for hvem han vil etter at han terminerte kontrakten med Schalke 04 tidligere i sommer.

Avisa Nordland meldte tirsdag at midtstopperen hadde bestemt seg for Bodø/Glimt. Lode har også hatt tilbud fra blant andre nederlandske Groningen og israelske Maccabi Haifa. Molde har også forsøkt å hente 29-åringen tilbake til Norge.

VG meldte søndag at Bodø/Glimt forsøkte å hente tilbake tre gamle Glimt-helter. Mens Patrick Berg valgte å reise tilbake til Bodø/Glimt, dro Fredrik Bjørkan på lån med opsjon i Feyenoord.

Overgangen til Berg var etter VGs opplysninger var ny norsk overgangsrekord. Den forrige rekorden var Albert Grønbæk tidligere i vinduet.

Nå har Lode valgt å returnere til Glimt før høstens Europa-eventyr. Glimt møter Arsenal, PSV Eindhoven og FC Zürich i Europa League-gruppespillet, samtidig som de kjemper om gull i Eliteserien.

– Det er veldig fristende å være med på et sånt eventyr. Det er jo egentlig en historie uten sidestykke. Det er et unikt eventyr å få være med på i Bodø nå. Den enorme gulroten med Champions League, eventuelt Europa League, er historisk for Bodø/Glimt. Det er ikke lett å vite hva som er rett for meg og min karriere. Jeg vet at jeg passer bra inn i systemet og kollektivet i Bodø, og for min del blir det helt essensielt i det neste steget mitt, at jeg kan spille fotball igjen på en fast basis, sa Lode til VG i forrige uke.

I intervjuet med VG fortalte Lode at han gikk gjennom en tøff i tyske Schalke 04, hvor han følte seg presset ut av klubben.

