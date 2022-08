Casemiro og Carlo Ancelotti etter at Real Madrid vant Supercupen tidligere i august.

Ancelotti bekrefter at Casemiro vil forlate Real Madrid

Midtbanestjernen Casemiro har blitt kraftig koblet til Manchester United de siste dagene. Real Madrid-manager Carlo Ancelotti fikk beskjed om at brasilianeren ønsker å dra fredag morgen.

– Det er forhandlinger, ingenting er offisielt, men hans vilje til å dra er klar. Hvis det blir en avtale, har vi ressurser til å erstatte ham, sier Ancelotti på en pressekonferanse fredag.

Troverdige medier som The Athletic og The Telegraph har rapportert at en overgang for Casemiro er nærme, og at Manchester United vil betale rundt 70 millioner euro for 30-åringen.

Ancelotti sier at Casemiro ikke vil være med i lørdagens La Liga-kamp mot Celta Vigo.

– Å lytte til hans vilje og ønske er det ingen vei å gå tilbake på. Du må vurdere dette. Jeg vet ikke om hva som kommer til å skje de neste timene, om han blir eller ikke. Hvis han ikke blir, er jeg takknemlig for det han har gjort, sier Ancelotti.

Casemiro har vært en del av en legendarisk midtbane hos Real Madrid sammen med Luka Modric og Toni Kroos. De har vunnet Champions League fem ganger sammen – senest da de slo Liverpool i finalen sist sesong.

– I går skjønte jeg at det kunne skje, men Real Madrids planer endrer seg ikke: Vi skal kjempe og konkurrere i alle turneringer. Jeg er sikker på at vi vil klare oss bra med og uten Casemiro. Alle anerkjenner viktigheten av denne spilleren og kjærligheten vi har til ham, sier Ancelotti.

Manchester United møter Liverpool mandag. United har fått en trå start på sesongen med to ligatap.