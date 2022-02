FOTBALLPRESIDENT: Karl-Erik Nilsson.

Sveriges fotballpresident: − Kommer ikke til å spille mot Russland

Det svenske fotballforbundet følger etter det polske, og sier at de ikke vil spille en VM-kvalifiseringskamp mot Russland.

Av Simon Zetlitz Nessler

– Den ulovlige og dypt urettferdige invasjonen av Ukraina umuliggjør for tiden all fotballutveksling med Russland, sier den svenske fotballpresidenten, Karl-Erik Nilsson.

Han oppfordrer videre FIFA til å bestemme at det ikke skal bli spilt noen kvalik-kamper hvor Russland er med.

– Men uansett hva FIFA velger å gjøre, så kommer ikke vi til å spille mot Russland i mars, sier Nilsson.

I kampen om en plass til årets fotball-VM, skal Russland etter planen spille mot Polen i Russland 24. mars. Skulle de vinne den kampen, er planen at de skal spille den avgjørende kvalifiseringskampen i Russland fem dager senere, mot vinneren av kampen mellom Sverige og Tsjekkia.

KJEMPER OM VM-PLASS: Sverige og Zlatan Ibrahimovic har muligheten til å skaffe seg en plass til årets fotball-VM.

Den polske fotballpresidenten, Cezary Kulesza, kom tidligere lørdag med en uttalelse om at Polen ikke har til hensikt å spille mot Russland.

-- Det er den eneste riktige avgjørelsen, skriver han på Twitter.

Polens store stjerne, Robert Lewandowski, har gått ut med støtte til Kulesza.

-- Jeg kan ikke se for meg å spille en kamp mot Russland i en situasjon hvor den væpna konflikten i Ukraina fortsetter. Russiske fotballspillere og fans er ikke ansvarlige for det, men vi kan ikke late som om ingenting skjer, skriver Lewandowski på Twitter.

Det var torsdag morgen at Russland invaderte Ukraina. Angrepet har blitt fordømt av en rekke statsledere verden over, og i idrettsverden har også flere og flere sanksjoner kommet. Det internasjonale skiforbundet har valgt å avlyse alle verdenscuprenn i Russland, og lørdag gikk også Norges Skiforbund ut og sa at de ikke ønsket russisk deltakelse under verdenscuprenn og VM i Norge den neste ukene.

I fotballverdenen har det europeiske fotballforbundet (UEFA) bestemt seg for å flytte Champions League-finalen fra St. Petersburg til Paris.