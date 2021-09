Brann kriget inn seieren på Åråsen – tre bunnlag ligger likt

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Brann 2–3) De spilte med varme hjerter, kyniske hjerner og fremsto uhåndterlige for Lillestrøm i annenhvert angrep. Det ga første borteseier på ti måneder for Brann.

I en heseblesende 2. omgang, der Lillestrøm utlignet to ganger og de fleste trodde Branns uvane om å tape poeng siste halvtimen skulle bli avgjørende, skjedde det motsatte.

20-åringen Aune Heggebø gikk og gikk – og gikk med ballen, førte den gjennom hele LSKs banehalvdel forbi et passivt og benskjørt hjemmeforsvar og kunne plutselig plassere inn seiersmålet bak Lillestrøms keeperdebutant Knut-André Søyland Skjærstein og feire med sultefôrede Brann-fans, som knapt kan ha trodd hva de så.

Det så ikke slik ut som at dette skulle bli fasiten i åpningsminuttene, men denne kampen løsrev seg tidlig fra manus. At serietreer Lillestrøm åpnet best var riktignok ikke uventet, og de kunne tatt ledelsen nesten umiddelbart.

Med to dansesteg spilte Thomas Lehne Olsen opp midtstopper Espen Garnås til en misbrukt kjempesjanse, og samme Lehne Olsen hadde en ball i nettet rett etter, men var vinket av for offside.

Men etter en skjelven start trivdes Brann etter hvert bedre og bedre i regnværet på Åråsen-gresset: Sivert Heltne Nilsen var perfekt ufyselig, Robert Taylor konstant farlig, Petter Strand kom på løp etter løp inn i boksen og Bård Finne leverte noen dødballer godt over Eliteseriens bunnivå.

Taylor scoret også 1–0, etter «målgivende» fra Lillestrøm-vingback Lars Ranger, som trillet ballen rett til finnen i et forsøk på å klarere.

Brann pøste videre på med sjanser, og i sin aller første kamp i Eliteserien fikk Skjærstein nok å gjøre i U21-landslagskeeper Mads Hedenstad Christiansens skadefravær. Og det var iallfall ikke hans feil at Brann gikk til pause med ledelse, snarere tvert imot.

I 2. omgang vekket Espen Garnås opp Åråsen da han styrte inn 1–1-utligningen med hodet på frispark fra Kaan Kairinen. Men Brann lot seg ikke knekke, selv om vi var på vei inn i det som har vært lagets skjærsild denne sesongen: Siste 30.

Først gjenerobret de ledelsen da Bård Finne jaktet på offsidegrensen ble spilt fri sikker alene med Skjærstein, og nok en gang ved Heggebø etter at Thomas Lehne Olsen hadde scoret nok en gang, også på hodet, etter en innsvinger fra Gjermund Åsen. Men hjemmelaget greide aldri å holde et desperat Brann – og Heggebø ble matchvinner etter 74 minutter.