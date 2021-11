TILBAKE PÅ ULLEVAAL: Joshua King var lenge en av landslagslagets viktigste spillere. Den rollen vil 29-åringen ta tilbake.

Solbakken om King-vraking: − I en spesiell situasjon

ULLEVAAL STADION (VG) Joshua King (29) har fått minimalt med tillit av Ståle Solbakken (53). Før lørdagens skjebnekamp mot Latvia erkjenner sistnevnte at spissens posisjon på landslaget er ny og krevende.

King står med 56 landskamper og 17 scoringer for Norge, men 29-åringen har ikke startet en eneste av de 10 matchene under Solbakken i 2021.

– Josh er i en spesiell situasjon. Han var «the main man». Så kommer han litt ut av det på grunn av skader og sånt. Så kommer det to bakfra hvor den ene kanskje er verdens mest ettertraktede fotballspiller og den andre har vært veldig god på landslaget, forklarer Solbakken til VG.

Landslagssjefen sikter til Erling Braut Haaland (21) og Alexander Sørloth (25) som spillerne som har vokst frem som Kings største konkurrenter, men også Kristian Thorstvedt (22) har fått tillit på Kings bekostning.

– Dette er «the name of the game», sier Solbakken.

I intervjuet med VG forteller landslagssjefen at han oppsøkte King før landskampen mot Nederland på Ullevaal 1. september.

– Jeg banket på rommet hans og forklarte hvorfor han ikke skulle spille. Vi tar ut den elleveren vi mener er best rustet til å vinne kampen. Vi holder en jevn dialog. Norge har sterk konkurranse på den plassen, sier Solbakken om spissrollen.

TØFF SITUASJON: Joshua King har havnet i skyggen av andre spillere på landslaget under Ståle Solbakken.

Før Ståle Solbakken ledet sin første kamp som landslagssjef i mars, hadde King vært på toppen av den norske troppens hierarki i en årrekke.

Plutselig endret situasjonen seg fullstendig. Fra å ha vært i kapteinsteamet til Lars Lägerback (73) og en av lagets markante ledere, plasserte Solbakken ham på benken.

– Jeg er veldig sulten nå. Spesielt etter dette året her. Jeg føler at jeg har noe å bevise for meg selv og gutta mine, som vet hvordan jeg er når jeg er på topp. Jeg har fått ny landslagstrener og blitt vraket der. Jeg dro til Everton og fikk ikke sjansen. Jeg har noe som brenner inni meg, som jeg har lyst til å bevise.

Det sier King i podkasten «Bertrands Univers» med Erik Bertrand Larssen som ble spilt inn tidligere denne sesongen. Bertrand Larssen begynte som Watford-spissens mentale trener i 2013.

– Hvis han mener at jeg ikke passer inn, må jeg endre hans mening, sier King.

NY STJERNE: Erling Braut Haaland har tatt over stjernestatusen King tidligere hadde på landslaget.

King har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken. Under landslagssamlingen har Romsås-karen foreløpig ikke vært tilgjengelig for mediene.

I podkasten til Bertrand Larssen deler King tankene rundt vrakingen.

– I mitt hode er jeg best i Norge. Hvis du spør om jeg er bedre enn Haaland nå, sier jeg nei. For Haaland har levert noe helt sinnssykt som nesten ingen spisser i verden har gjort. Jeg er ganske ærlig med meg selv og mine prestasjoner, men hvis du spør om jeg bør starte på det norske landslaget, sier jeg ja med en gang.

– En trener kan velge elleve spillere som starter. Noen spillere tar det av og til personlig, andre forstår det. Jeg tar det personlig. For nesten alle spillere i verden tror de er bedre enn de faktisk er. Jeg er en av dem. Hvis du ikke tenker du er bedre enn du er, blir du ikke bedre, sier King.

Avspark mot Latvia er klokken 18.00. Med seier venter en ren gruppefinale mot Nederland på tirsdag om en plass i neste års VM.