Strandberg - den som har imponert aller mest

Av Knut Espen Svegaarden

LIVET SMILER: Stefan Strandberg er den nye forsvarssjefen.

ULLEVAAL STADION (VG) Helt ærlig; jeg trodde aldri Stefan Strandberg (31) skulle vise seg å være den etterlyste forsvarssjefen for Norge. Heldigvis tok jeg feil.

Det er alltid farlig å avskrive noen. Og det var ikke det at jeg ikke hadde sett kvalitetene hos mannen fra Lyngdal, det var mer det at karrieren virket å ha gått fra lovende - til et virvar av skader og avbud.

Visst var han god, men kunne vi stole på Stefan Strandberg?

Det er lett å glemme at han alltid har vært en leder, og at han for 10 år siden var en av Norges klart mest lovende forsvarsspillere. Stefan Strandberg var kaptein, og kom på «turneringens lag» da Norge tok bronse under U-EM i Israel i 2013.

Debuten på A-landslaget kom, fortjent nok, det samme året, og han fikk 10 A-landskamper under Per-Mathias Høgmo fra 2013–2016.

Så ble han borte; en rekke mer eller mindre mislykkede klubbskifter og minst like mange skader, seks operasjoner - og ikke minst tapet av broren Kenny.

I sum ble det for mye for mannen med det ikoniske navnet Ken Remi Stefan Strandberg.

Han var borte fra landslaget i nøyaktig fire år, før Lars Lagerbäck tok han inn helt mot slutten av sin periode som landslagssjef. Det fungerte bra, Norge holdt nullen i begge kampene Strandberg fikk starte høsten 2020. Og Ståle Solbakken tok ham med i sin første tropp i mars i år.

Men fortsatt var mange, meg inkludert, skeptiske. Vel lette vi med alle lyktene som finnes etter en sjef i det norske forsvaret, en som kunne lede, binde sammen og stå opp for Norge. Jeg var lei ballwatchere som ikke kunne forsvare sitt eget mål. Var Strandberg mannen altså?

Jeg hadde mine tvil - fortsatt.

Men Strandberg imponerte - mer og mer. Plutselig sluttet Norge å slippe inn «dumme» mål. Plutselig var det vanskelig å score på Norge. Og stadig var Strandberg på banen, enten med Andreas Hanche-Olsen eller Kristoffer Ajer. Norge så solide ut, for første gang på mange, mange år - kanskje helt siden Brede Hangeland spilte (ga seg i 2014).

Husker du denne Strandberg-assisten?

Og så fakta: På de 10 siste A-landskampene Stefan Strandberg har spilt, har Norge tapt én kamp (treningskamp mot Hellas) og sluppet inn fire mål.

Med sånne tall for et landslag, da er det lov å snakke om sluttspill.

– En vinnerskalle, beskriver Brede Hangeland - Ståle Solbakkens assistent og kanskje den som kan mest om forsvarsspill i Norge. Strandberg har noen egenskaper, som kanskje var blitt borte i alle klubbskiftene og operasjonene: Evnen til å lede andre, ta til seg lærdom og rett og slett posisjonere seg riktig inne i eget felt.

I tillegg: Taktisk klok, med en svært god fotballforståelse: For når alle har fått beskjed om hva de skal gjøre, da er Strandberg på sitt beste - da er han dirigenten, han med fotballhodet som er samlingspunktet i det bakre ledd og som kommuniserer med både benken og medspillerne.

Det har vært en fryd å se Stefan Strandberg denne høsten, han har fått tillit på klubblaget (italienske Salernitana), passer på kroppen sin så han ikke så lett blir skadet - og ser ut som han bare smiler over livet.

Det tok tid, men nå har vi fått tilbake spilleren/lederen fra U-EM i 2013. Han var tross alt tatt ut på et All Star-lag med spillere som David de Gea, Isco, Koke, Thiago Alcantara, Marco Verratti og Alvaro Morata.

Sju år senere er Stefan Strandberg forsvarssjefen i et norsk lag som kjemper om en VM-plass den neste uka.

Han er den som har imponert meg mest av alle landslagsspillerne i 2021.