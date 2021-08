ANKOMMET PARIS: Lionel Messi viste seg frem i en t-skjorte med Paris på da han ankom Paris-Le Bourget-flyplassen tirsdag. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Lionel Messi er på plass i Paris – faren hevder han blir klar tirsdag

Lionel Messi er på plass i Paris – klar for å signere for PSG, ifølge Jorge Messi, hans far og agent. Neymar ønsker sin gamle lagkamerat velkommen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ja, Leo signerer for PSG i dag, sier Jorge Messi, far og agent til Lionel, til La Sexta.

Det rimer bra med bildene av Lionel Messi på Paris-Le Bourget-flyplassen tirsdag ettermiddag. Argentineren vinker til alle de fremmøtte gjennom et åpent vindu få minutter etter at PSG har lagt ut en video spekket med hint om at han er klar for den franske storklubben.

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano og fotballekspert Guillem Balague hevder at avtalen er i boks, og at 34-åringen blir PSG-spiller. En rekke internasjonale medier, som franske L’Equipe og argentinske Diario Ol meldte om det samme tidligere tirsdag.

Siden har Messi og familien blitt fotografert på flyplassen i Barcelona, og kona til Messi, Antenela Roccuzzo, har lagt ut et bilde av dem i flyet, med teksten «på vei til nye eventyr sammen». Neymar har publisert en video av ham og Messi fra Barcelona-tiden med teksten «Sammen igjen».

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: JOSEP LAGO / AFP

På søndag tok Messi et tårevått farvel med klubben - og PSG har blitt hyppig nevnt som neste klubb for 34-åringen.

Natt til tirsdag hevdet spanske medier at Barcelona hadde gjort et siste forsøk på å beholde Messi, men disse rapportene har blitt tilbakevist av en rekke andre medier. Og nå skal argentineren, som har vunnet Gullballen seks ganger, være så godt som klar for PSG.

Ifølge Fabrizio Romano presenteres Messi som PSG-spiller onsdag. Parc des Princes, hjemmebanen til PSG, har allerede blitt gjort klar til Messis ankomst.

Det resulterte i at flere hundre fans møtte opp mandag både der og på privatflyplassen i Paris. Sikkerhetspersonell har sperret av flere gater i området, og ifølge flere hold skal klubben ha leid Eiffeltårnet de neste dagene.

Sist det ble gjort var da Neymar ble offentliggjort i 2017 - også han fra Barcelona.

Ifølge franske medier skal PSG tidligere i sommer ha forberedt et tilbud til Lionel Messi i tilfelle han ikke skulle fortsette i Barcelona. Torsdag kveld ble det et faktum – og ikke lenge etter begynte ryktene om PSG å svirre.

Nå blir overgangen etter alt og dømme en realitet.

Fra før har PSG rustet opp ved å hente Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos og Georginio Wijnaldum på gratisoverganger. I tillegg har de sikret seg Achraf Hakimi fra Inter og gjort låneavtalen til Danilo Pereira om til en permanent overgang.