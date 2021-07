Fredrik André Bjørkan og resten av Bodø/Glimt har et tøft utgangspunkt foran oppgjøret i Polen. Foto: Mats Torbergsen

Dette kan redde Glimts Europa-håp

Bodø/Glimt har en tøff oppgave foran seg mot Legia Warszawa i kveld. Men om de skulle ryke, er ikke alt håp om Europa-spill ute.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er våre oddstips!

Etter at møtet på Aspmyra endte med 2–3-tap, møter fjorårets suverene seriemester det polske storlaget til returkamp onsdag kveld. I dagene før oppgjøret, har nordlendingene trent med publikumsstøy for å bli vant til det enorme trykket som forventes i Polen. Det ventes over 16 000 tilskuere på tribunen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det var gøy å trene med den type press i et «stressfritt» miljø som trening tross alt er, sier høyreback Alfons Sampsted til Bodø/Glimts hjemmeside foran kampen.

– Man må kommunisere på en annen måte. Jeg har øvd på å kommunisere med kroppsspråk og tidlige bevegelser, sier han videre.

les også Må se Glimts CL-skjebne fra sofaen: – Det vi hadde gledet oss mest til

Bortemålsregelen er skrotet, og dermed har det ingenting å si at Legia noterte seg for tre «bortemål» på Aspmyra.

– Vi ser store muligheter her, helt til det ikke lenger er muligheter, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen foran oppgjøret.

Men skulle Glimt ryke ut i kveld, er likevel ikke alt håp om europaspill i høst borte.

Bodø/Glimt kan også havne i den nyoppstartede Conference League. Der går de i så fall inn i 2. kvalifiseringsrunde. Der venter enten Dinamo Zagreb fra Kroatia eller Valur fra Island. Begge lagene har møtt norsk motstand før. Molde røk ut for kroatene i Champions League-kvalifiseringen i 2015, mens Valur tapte for RBK tre år senere.

Her kan du spille Legia Warszawa - Bodø/Glimt!

Molde, Rosenborg og Vålerenga skal også ut i den andre kvalifiseringsrunden. Kampene spilles 22.- og 29. juli.

Finalen i Conference League spilles i den albanske hovedstaden Tirana 25. mai neste år. Vinneren av turneringen er sikret en plass i gruppespillet av Europa League neste sesong.

VGs tips: Legia tar seg videre

* Champions League-kvalifisering, første runde og andre kamp. Legia Warszawa har en klar fordel etter 3–2-seieren i Bodø forrige uke. Glimt lå under med både 0–2 og 1–3, men fikk redusert til mer anstendige 2–3. Og den triumfen hanket polakkene inn selv om de er utenfor egen hjemlig sesong.

* Den polske Ekstraklasa begynner først neste helg. Warszawa-klubben vant hjemlig liga med fem poeng foran nummer to, og de har fulgt fint opp med en 3–1–1-flyt i sommerens treningskamper.

* Bodø/Glimt var imponerende i Eliteserien i fjor. Men de har gått på noen smeller i sommer, og rotet seg bort med «bare» 2–2 hjemme mot Viking sist. Bodøværingene hadde spillefri i helgen. Konradsen soner. Kantspillere som Solbakken og Sørli er ute med skader. Bjørkan pådro seg en smell i det første CL-oppgjøret, og er usikker for spill.

* Vi skulle så gjerne ha sett at Glimt sikret seg et avansement i kveld, men tror mest av alt at polakkene ordner dette. Hjemmeoddsen er 1,67, spillestopp er kl. 19.59 og VG+ sender matchen.