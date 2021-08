SJOKKNYHET: Lionel Messi er ferdig i Barcelona. Foto: Joan Monfort / AP

Derfor forlater han Barcelona

Pengetrøbbel, høy lønn og La Liga-regler hindrer Barcelona i forlenge med sin egen store stjerne Lionel Messi (34).

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld meddelte Barcelona sjokknyheten om at Lionel Messi (34) forlater klubben etter 18 år.

Klubben trekker frem økonomiske og strukturelle hindringer – og legger hele skylden på La Liga.

– Det er nok helt reelt det som er situasjonen nå – de har ikke råd til å signere Messi på en ny avtale, sier fotballkommentator i TV 2 Mina Finstad Berg.

Hun påpeker at alle rapporter frem til torsdag kveld har tydet på at Messi og Barcelona har nærmet seg en ny kontrakt.

Flere medier meldte i juni at argentineren var enig med klubben om et kraftig lønnskutt og skulle forlenge med fem år, mens Barcelona selv oppgir «strukturelle og økonomiske utfordringer» som en forklaring på hvorfor så ikke skjedde likevel.

– Det er en veldig spesiell situasjon, selv om man visste det var vanskelig på grunn av den økonomiske situasjonen i Barcelona. De måtte kutte lønnsutgifter betraktelig. Messi har god lønn og de visste de måtte kutte det såpass mye at det ble vanskelig, sier Berg.

Barcelona har varslet pressekonferanse klokken 23.00.

– Levd over evne

Men til tross for at Barcelona skylden på La Liga, understreker Berg at klubben selv heller ikke er uten skyld:

– Barcelona har brukt mye penger på rare måter. Medlemmene tvang styret til å gå av i vinter fordi de har brukt mye penger på tull, forteller hun.

Allerede i fjor sommer truet Messi med å forlate klubben og uttrykte sin misnøye med presidenten Barcelonas president Josep Maria Bartomeu offentlig. Bartomeu trakk seg i oktober etter en underskriftskampanje for å få ham avsatt gjennom et mistillitsforslag.

– De har bommet på mange spilleroverganger og hatt vanvittig høye lønninger. De har hatt spillere de har ønsket å bli kvitt, men andre klubber har ikke hatt råd til dem, sier hun og fortsetter:

– De har levd over evne over lang tid.

Hun får støtte fra Tobias Storuste Dahle, talsperson for Barcelonas norske supporterklubb Blaugrana.no.

– Klubben har drevet over evne og nå gir det konsekvenser. Både store inntektsfall, lån og lønnsutgifter gjør at de ikke kan forlenge – man kunne ikke skrevet en mer tragisk historie. Han har hatt en image som en blyg og beskjeden gutt, så går han ut å kritiserer klubben. Han må ha litt av æren for å ha veltet Bartomeu-regimet - styret som har skapt alle problemene, sier han.

– Mer som ligger bak

Berg trekker frem at Barcelona sier det hverken er klubbens eller Messis feil, men legger skylden på La Liga.

– En liten del av meg lurer på om det kan være et forsøk på å legge press på La Liga: Nå mister dere den største. Han er størst, han er best og han har ganske mye å si for det kommersielle i La Liga, sier hun og fortsetter:

– Det kan være mer som ligger bak her.

Samtidig påpeker hun at Messi nå er ledig på markedet og kan signere for en ny klubb uten overgangssum.

– La Liga kan ikke gi unntak bare fordi Messi er best. Det er veldig spennende å følge med på det som skjer videre nå, maktspill, eller rive av plasteret. De kan klare så mye de vil på regler, men har sett seg i en situasjonen selv.