HELTEN: Gianluigi Donnarumma ble Italia-helt i straffesparkkonkurransen.

Donnarumma ble Italia-helten: − Det blir galskap i Italia

(Italia - England 1–1, 3–2 på straffer) Italia-keeper Gianluigi Donnarumma (22) reddet tre av fem straffespark, og ble den største helten da Italia vant EM for første gang siden 1968.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Først stoppet Donnarumma Marcus Rashford, så Jadon Sancho, og til slutt Bukayo Saka.

Det ble helt avgjørende for at Italia for andre gang i historien har vunnet Em i fotball.

– Det blir galskap i Italia, skriver den italienske avisen Gazzetta.

Donnarumma selv ble kåret til turneringens beste spiller. Keeperen er bare 22 år, men har allerede rukket å spille 32 landskamper for Italia.

– Det beste laget i konkurransen får løfte trofeet. Mancinis mannskap har vært fantastiske gjennom hele mesterskapet. Verdige vinnere, skriver Joey Barton på Twitter.