Vålerenga tilbød bortebilletter til LSK - klubben takket nei

Søndagens derby spilles foran 7000 tilskuere på Intility Arena, men helt uten bortesupportere. LSK takket nei til billetter, melder Vålerenga-topp.

– Vi valgte å prioritere Oslo, også fordi LSK selv ikke var interessert tidlig i uken. Lillestrøm var selv rett og slett ikke interessert i å bidra til et bortesupporterfelt, sier daglig leder i Vålerenga, Espen Espeseth.

Saken om at Vålerenga kun vil slippe inn sine egne, har det siste døgnet skapt reaksjoner.

Vålerenga sier nå at de har tilbudt Lillestrøm billetter, men at de ble svart med at det var liten interesse.

– Vi var tidlig ute og sjekket med ledelsen i LSK hvordan klubben og supporterne stilte seg til det å bidra rundt organiseringen av et

bortelagsopplegg mandag denne uken. Tilbakemeldingen var klar og tydelig. Supporterlederen meldte via LSK-ledelsen om «lunken stemning». De var rett og slett ikke interessert, sier Espeseth, før han legger til:

– LSK-ledelsen støttet derfor vår anbefaling om å arrangere kampen uten bortesupportere.

Derfor var overraskelsen stor på Valle da signalene fra LSK-leiren var i motsatt ende onsdag kveld.

– Nå er det for sent å endre opplegget. Vi har solgt billetter til våre egne på alle tribuner, og vi kan naturligvis ikke blande LSK og Vålerenga-supportere på samme felt.

Daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, forklarer det hele på denne måten:

– Utgangspunktet er at vi har vi hatt dialog om hvordan dette skal løses. Det har vært åpninger for å slippe inn bortesupportere, men da måtte vi selv organisere testing på utsiden av stadion. Nå i ferien kan vi ikke garantere for hvor mange som hadde meldt seg, så da blir det vanskelig å gjennomføre. Dette ville krevd enorme ressurser, både av oss og av Vålerenga. Mange av våre har nok kjøpt billetter uansett, så derfor ble vi enige om å gjøre det på denne måten. Femprosent-regelen av totalt solgt billetter ville ikke vært nok til å skape derbystemning, sier Laurtisen til VG.

Å benytte seg av Vålerengas testfasiliteter var aldri et alternativ, forteller han.

– Dette er ingen A4-kamp. Supporterne i samme kø er nok ikke så lurt. Dette går på kapasitet på hva som er mulig å gjennomføre. Vi har diskutert dette mye innad, og noen av våre supportere mener nok at vi burde - og skulle ha klart å organisere et eget felt - men den gjengse oppfatning er at dette er en grei løsning denne gangen. Det har heller ikke vært noen uvilje fra Vålerenga, presiserer han.

Nå har Vålerenga heller valgt å fylle bortefeltet på egen hånd. Hovedgrunnen til det er coronaforskriftene, og mulighetene det gir for å holde tilstrekkelig avstand med 7000 tilskuere på tribunene.

Avspark søndag er klokken 15.30.