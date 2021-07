Åråsen eksploderte i det Lars Ranger satte inn 1–1. Foto: Berit Roald

Seieren glapp på overtid for gulljagende Molde

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Molde 1–1) Etter et voldsomt press, utlignet Lars Ranger (22) langt inn i overtiden mot serielederne.

Lenge så det ut som en kontroversiell scoring fra Etzaz Hussain skulle bli avgjørende, men slik ble det ikke.

Høyreback Lars Ranger har virkelig satt seg på kartet denne sesongen. Etter å ha scoret mot Vålerenga sist, var det også han som utlignet dypt inn i overtiden mot Molde.

Et enormt hodestøt etter et hjørnespark servert av Gjermund Åsen var nok til at lagene delte poengene.

Etzaz Hussain scoret kampens første mål. Foto: Berit Roald

Etter en førsteomgang uten de helt store hendelsene, men hvor hjemmelaget var det beste laget, eksploderte det like før pause.

Kampens første scoring kom da Etzaz Hussain fikk stå merkelig alene i feltet etter et hjørnespark, og satte ballen kontrollert i nettet fra kort hold.

«Hele» Åråsen trodde Molde-spilleren var i offside, men LSKs Lars Ranger hadde fått seg en smell i duellen med Sheriff Sinyan . Backen ble liggende inne i egen femmeter, og dermed var offsiden opphevet. Molde kunne spasere i garderoben med ledelse 1–0.

LSK-trener Geir Bakke fikk spørsmål om hendelsen da han var på vei ut igjen til andreomgang.

– Jeg vet ikke hva som skjer med Ranger. Han opphever offsiden, så da er det vel mål, sa Bakke til Discovery+.

Etter hvilen fortsatte hjemmelaget å skape farligheter, men Molde var farlige hver gang de kunne sette i gang kontringer. Åråsen kokte i siste halvdel av kampen, og viste tydelig sin misnøye mot Molde-spillerne.

Andreas Linde sto en enorm kamp for Molde bakerst, men Lars Rangers knallharde hodestøt evnet han ikke å avverge.

Dermed endte det 1–1 på Åråsen, og Molde forspilte muligheten til å distansere Bodø/Glimt i toppen av tabellen.