Solbakken brøt karanteneplikten: − Beklager

I dag har Ståle Solbakken første arbeidsdag i NFF. I går brøt han karanteneplikten etter innreise fra Danmark da han var til stede på oppgjøret mellom HamKam og Lillestrøm.

– Beklager, sier Solbakken til VG.

Det var Dagbladet som først omtalte hendelsen.

– Var en dags tellefeil. Ikke noe mer å si om det enn at jeg telte en feil. Har vært i huset, på matbutikken og i skogen, skriver Norges nye landslagssjef i en tekstmelding.

Da han ble presentert av Norges Fotballforbund på en pressekonferanse sist torsdag, fortalte Solbakken at han hadde tenkt seg på Vålerenga-Rosenborg mandag kveld. Nå er han usikker på om det lar seg gjøre på grunn av karantenetiden.

– Må sjekke om det er 10 dager eller 10 døgn. For å være sikker, skriver Solbakken.

Feiltelling

Den ferske landslagstreneren hadde altså telt feil på hvor mange dager han måtte tilbringe i karantene. Solbakken er lei seg for situasjonen som har oppstått.

– Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag... Må beklage den, skriver Solbakken til Dagbladet.

Han satt bare åtte av de nødvendige ti dagene i karantene, før han dro for å se sønnen Markus Solbakken (20) spille for HamKam mot LSK.

– Mye som har skjedd

NFF bekrefter også hendelsen.

– Ståle var på Briskeby i går. Mye som har skjedd den siste tiden og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef, skriver NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Anderssen, til avisen.

VG har prøvd å komme i kontakt med NFF, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

