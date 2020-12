Kommentar

Snøt viruset for seieren: Fotballfeberens triumf

Av Leif Welhaven

SMIL, DERE ER SERIEMESTER: Toppseriens toppscorer Njoya Ajara (10 mål) og Vålerenga-kaptein Sherida Spitse feiret gullet på denne måten. Foto: Tomm W. Christiansen

(Vålerenga-Arna Bjørnar 4–0) Annerledesåret kunne endt med nok et avsporende antiklimaks. Men da det gjaldt som mest i Toppserien, sørget Vålerenga for at fotballfeber fikk den fortjente oppmerksomheten.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det hadde vært ille om covid-relatert problematikk skulle avgjort eller påvirket hvem som tok tittelen i siste runde. Med tre danske Vålerenga-spillere i karantene etter landslagsoppdrag, og like mange klubber tett i tett i kampen om toppseriegullet, kunne det blitt nye virusrelaterte diskusjoner som avsluttet en merkelig sesong,

Men årets gullvinner ville det riktig så annerledes.

Med 4-0 over Arna-Bjørnar sørget hovedstadsklubben for en forløsende avslutning som endte med gull. Og sett opp mot at det hele skulle endt i nok en corona-diskusjon, er nok de fleste involverte riktig så tilfredse med at denne lørdagen står i tegnet til Sherida Spitse & co.

Kapteinen sørget for å roe det som måtte være av nerver allerede etter fire minutter, og fulgte senere opp med en målgivende pasning til Ingibjörg Sigurdardottir. Deretter ble det en drømmedag for innbytter Celin Bizet Ildhushøy og Catherine Bott, som kompletterte en kvadruppel av en maktdemonstrasjon.

Den uventet dramafrie finalerunden, sammenholdt med neglebitingen vi kunne fått hel inn, gjør at ingen kan si noe på at gullet endte der det gjorde. Samtidig er et interessant at slutt-tabellen av Toppserien 2020 inneholder noe forholdsvis spesielt.

Rosenborgs nyvinning på kvinnesiden gjorde sitt borte mot Klepp, og gikk følgelig gjennom den første sesongen med dette navnet uten å tape en eneste seriekamp.

Men åtte av 18 uavgjorte innebar for mange tapte poeng til å nå helt opp totalt sett. I det store bildet er det også interessant at tre av de øverste fem lagene er Vålerenga, Lillestrøm og Rosenborg. Selv om det er ulike formelle varianter av fusjonering og så videre, er dette et positivt tegn for utviklingen på kvinnesiden, som vi må håpe at tiltar i enda større bredde fremover.

Når hele sesongen skal oppsummeres er det jo ingen tvil om at coronaen har hatt sin innvirkning, og det er valg som er tatt som kunne blitt ytterligere problematisert. Men akkurat på denne dagen er det noe som får ligge.

Denne lørdagen tilhører Vålerenga og en gjeng som ikke lot seg affisere av vanskelige forutsetninger, og som i stedet fikk den sportslige temperaturen til å stige da det gjaldt som aller mest.

Det fortjener et firedobbelt hurra.

Gratulerer med gullet.

Publisert: 06.12.20 kl. 15:38

