Rørt pappa etter Sørloths Champions League-bragd: − Kom en liten tåre

(Istanbul Basaksehir – RB Leipzig 3–4) Alexander Sørloth (24) avgjorde skjebnekampen i Champions League med sitt første mål for klubben.

– Dette er den mest verdifulle scoringen i karrieren hans både for hans del og for klubbens del. Nå er det trivsel her. Det kom en liten tåre i øyekroken min, og jeg har laget chili con carne i kveld, så da jeg skulle tørke bort den tåren, så kom det bare enda flere tårer, ler pappa Gøran Sørloth på telefon fra Trøndelag.

To minutter på overtid avsluttet trønderen perfekt fra utenfor sekstenmeteren og avgjorde en ellevill fotballkamp i RB Leipzigs favør.

– Det er viktig for Aleksander. Dæven, dette var veldig hyggelig. Det gjør veldig mye for humør og smil hos ham. Han er et overskuddsmenneske, men nå har det buttet mye. Han har møtt mye motgang. Dette var særdeles hyggelig og fortjent, spør du meg. Han har jobbet så hardt. Det er godt å se at han ikke stopper opp, sier Gøran Sørloth til VG.

Sekunder før det forløsende vinnermålet hadde han vært maksimal uheldig da ballen traff ham i ansiktet og smalt i tverrliggeren.

Etter nærmere 500 minutter på banen uten å score for sin nye klubb, løsnet det da det gjaldt som mest for den norske rekordsigneringen.

Oppturen var ekstra etterlengtet etter at Sørloth bommet på straffe i helgens seriekamp mot Arminia Bielefeld.

Sørloths vinnermål var av det høyst verdifulle slaget for RB Leipzig. Dersom Manchester United slår PSG onsdag kveld, holder det med uavgjort mot pariserne i siste kamp for at Sørloth & Co avanserer til utslagsrundene.

Sørloth var tilbake i sitt gamle hjemland Tyrkia og leverte varene etter å ha kommet inn fra benken i det 64. minutt.

Kampen var av det elleville slaget. İrfan Can Kahveci scoret et vidunderlig hat trick for Istanbul Basaksehir, mens Marcel Sabitzer, Nordi Mukiele og Dani Olmo scoret de øvrige målene for Leipzig.

Publisert: 02.12.20 kl. 20:47 Oppdatert: 02.12.20 kl. 21:12