MATCHVINNER: Rodrigo jubler for 2–1-scoringen. Foto: CARL RECINE / X03807

Utvisningsdrama: Manchester City trygget ledelsen

(Aston Villa-Manchester City 1–2) Med røde kort til begge lag tok det fyr på Villa Park. Men til slutt vant Manchester City som de ville. Nå trengs åtte poeng på de fem siste kampene for å innkassere ligagullet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Avstanden ned til Manchester United er 11 poeng med en kamp mer spilt. Etter tapet for Chelsea i FA-cupens semifinale kom City tilbake på vinnersporet i Birmingham.

– Premier League er den viktigste tittelen å vinne, sier Pep Guardiola til Sky Sports etter dager med bråk om den kasserte superligaen.

1. omgangen inneholdt det aller meste.

City-stopper John Stones var ikke heldig i starten. Ollie Watkins fikk satt opp John McGinn inne i feltet. Dermed smalt det med en gang. Aston Villa sjokkstartet med 1–0 etter bare 20 sekunder.

– Det var ikke den starten vi ønsket oss, men vi gjorde en meget god kamp, mener Guardiola.

les også Arsenal beklager til fansen i pressemelding: – Vi gjorde en feil

Pep Guardiolas menn kom fra to tap på de tre siste kampene. Men mistet ikke fatningen. Og de mistet slettes ikke ballen. Etter 20 minutter var de oppe i 82 prosent ballbesittelse.

To minutter senere smalt det med City-fotball på det aller, aller ypperst.

Angrepet startet hos keeper Ederson og endte med en lekker kombinasjon mellom Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva og Phil Foden igjen. Sistnevnte satte ballen kontant inn.

KNALLGOD: Phil Foden omgitt av fem Aston Villa-spillere. Men ingen ting stoppet 20-åringen på Villa Park. Foto: CARL RECINE / X03807

– Det kan ikke gjøres bedre, mente TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

– Denne gutten vokser. Hans innflytelse på våre kamper er voldsom. Han er blitt en seriøs spiller, beskriver Guardiola.

Bernardo Silva var involvert også da Manchester City tok ledelsen. Portugiserens innlegg endte på hodet til Rodrigo. Aston Villa-keeper Emilano Martinez stormet inn i situasjonen og traff ikke og må ta sin del av ansvaret for ledermålet.

Resten av omgangen handlet om John Stones. City-stopperen hadde ikke sin beste kveld og da han satte knottene i leggen på Jacob Ramsey så var det slutt.

Dommer Peter Bankes måtte ha hjelp av VAR. Men var ikke i tvil. Rødt kort mens Pep Guardiolas raste ute på sidelinjen.

– Det var OK, sa han etter kampen og la til «at når du vinner er du glad».

RØDT KORT: John Stones måtte ut med rødt kort rett før pause. Foto: Michael Steele / POOL / GETTY POOL

Manchester City fortsatte å dominere med en mann mindre etter pause.

Og snart gikk det helt galt for Aston Villa-backen Matty Cash. Han feide Phil Foden over ende to ganger i løpet tre minutter. Begge taklingene var knallgule og dermed var også hjemmelaget redusert til 10 mann.

– Dumt og uforsvarlig, sier Villas hovedtrener Dean Smith ifølge BBC.

les også Guro Reiten og Chelsea nærmer seg ligagullet

Aston Villa uten Jack Grealish klarte ikke i noen stor grad å utfordre City. Serielederen spilte uten midtspiss, men som oftest med ballen trygt forvart i laget. Det er roet kampen ned og trygget ledelsen.

– Taktisk av Manchester City, mente Nils Johan Semb.

Søndag handler det om å vinne sesongens første tittel. Tottenham er motstander i ligacupfinalen. John Stones mister finalen på grunn av utvisningen.