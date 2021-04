TYSK MOTSTAND: Både Bayern München og Borussia Mönchengladbach har flagget tydelig motstand mot Super League. Foto: LARS BARON / POOL / GETTY IMAGES POOL

Samlet tysk motstand mot Super League: − Kynisk og hyklersk

Flere av de største fotballklubbene i Europa er sterkt mot utbryterforslaget til Super League. Spesielt i Tyskland møter de tolv klubbene stor motstand.

Av Simon Zetlitz Nessler

– En lukket klubbturnering på denne måten vil være kriminelt mot fotballen, sier Rudi Völler, sportssjef i Bayer Leverkusen, til Bild om den foreslåtte Super League.

Den tyske klubben har vært en gjenganger i Champions League de siste tiårene og kom seg helt til finalen i 2001/02-sesongen.

Spesielt går Völler ut mot Liverpool, klubben hvor landsmannen Jürgen Klopp er manager.

– For en klubb, hvor fansen synger «You’ll never walk alone», er det skamfullt, mener Völler, og mener det at Borussia Dortmund og Bayern München ikke deltar viser at de «har ryggrad».

Borussia Dortmunds styreleder, Hans-Joachim Watzke, gjorde det mandag formiddag klart at de sto fullt bak den planlagte reformen av UEFA Champions League og ikke ville delta i Super League.

Super League Slik skal den nyetablert europeiske Super League i fotball avvikles: * Ligaen er kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skal ha 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skal tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * Kampene skal spilles i midtuka. Sesongen starter i august, og det skal spilles i to grupper med 10 lag i hver. Det spilles hjemme og borte, og de tre beste i hver gruppe går til kvartfinale. * Lagene som blir nummer fire og fem går til utslagskamper med hjemme- og bortekamp fra lag mot den andre gruppa om de to siste kvartfinaleplassene. * Det blir hjemme- og bortekamper i kvartfinaler og semifinaler, fulgt av en finale i mai. Den skal spilles på nøytral bane, som dagens mesterliga- og europaligafinaler. * 12 klubber har bundet seg til deltakelse: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. * Klubbene hevder at kampene legges til midtuka for ikke å komme i konflikt med nasjonalt seriespill, men både nasjonale og internasjonale fotballforbund har gjort det klart at deltakere i den nye superligaen risikerer å bli ekskludert fra både nasjonale og internasjonale turneringer. (NTB) Vis mer

Mandag ettermiddag sendte også Bayern München ut en pressemelding, hvor administrende direktør Karl-Heinz Rummenigge sier at klubben ikke deltok i planleggingen av Super League. I likhet med Watzke, stiller han seg bak den planlagte UEFA-reformen av Champions League.

– Jeg tror ikke Super League vil løse de økonomiske problemene som europeiske klubber fikk på grunn av coronaviruset. Istedenfor burde alle klubbene i Europa jobbe sammen for å forsikre at kostnadsstrukturen, spesielt med tanke på spillerlønninger og agentutbetalinger, blir justert for å gjøre europeisk fotball mer rasjonelt, sier Rummenigge.

I en uttalelse fra Det tyske fotballforbundet og Den tyske ligaforeningen, omtaler de etableringen av en Super League som et stort sjokk.

«Vi kan ikke tillate at de finansielle interesser til et par toppklubber i England, Spania og Italia gjør at vi avskaffer de etablerte strukturene», skriver de i en pressemelding.

MOTSTANDER AV SUPER LEAGUE: Karl-Heinz Rummenigge. Foto: Alexander Hassenstein / POOL / Getty Images Europe POOL

Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig – begge to blant de fire tyske lagene som har spilt Champions League denne sesongen – er sterkt mot Super League.

– Super League er en klubb for de superrike, som håner de etablerte strukturene i fotballen. Det er et angrep på UEFAs klubbturneringer og ikke minst de nasjonale ligaene. Det er kynisk og hyklersk å hevde at dette er til fotballens beste og at det er hva fotballfans ønsker – som de bak denne ligaen gjør. Vi kan være stolte over at alle de tyske klubbene har stått opp mot denne ligaen og vi vil kjempe for å sikre at de klubbene som er involvert blir utestengt fra alle turneringer – både nasjonalt og internasjonalt, sier manager Stephan Schippers og sportssjef Max Eberl i Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzigs administrerende direktør, Oliver Mintzlaff, sier at det å kvalifisere seg til internasjonale turneringer er noe som henger sammen med en god tabellplassering i hjemlig liga og at de ikke vil endre på det.

– Vi avviser alle planer om å etablere en Super League, sier han.

Bayern München-spiller Benjamin Pavard tok til Twitter mandag kveld, hvor han skriver at Champions League er en turnering som alle spillere og alle klubber bør strebe etter hvis de gjør seg fortjent til det.

Også i Portugal møter Super League motstand.

– Ettersom det portugisiske fotballforbundet er mot dette og er en del av UEFA, så kan vi ikke delta i noe som går imot prinsippene og reglene til EU og UEFA, sier Porto-president Jorge Nuno Pinto da Costa.

– Vi er ikke bekymret for å være med eller ikke. Vi er i Champions League og vi håper å fortsette det i de kommende årene, sier Porto-presidenten – en klubb som vant Champions League i 2003/04-sesongen.