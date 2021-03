Kommentar

Den uredde landslagssjefen

Av Knut Espen Svegaarden

LIDENSKAPELIG: Landslagssjef Ståle Solbakken under et intervju med VG om situasjonen rundt VM i Qatar. Foto: Mattis Sandblad

HAMAR (VG) Det er tre måneder og syv dager siden han ble ansatt, fortsatt har han til gode å se spillerne sine eller ta ut en landslagstropp. Likevel står Ståle Solbakken (53) allerede oppe i den kanskje vanskeligste situasjonen en landslagssjef i fotball kan havne i – en mulig boikott av hans første mulige mesterskap.

Det lever han godt med.

Han er mot boikott, på nåværende tidspunkt i hvert fall. Og jeg er enig; en hasteavgjørelse nå gagner ingen, tvert imot kan det gjøre mer skade. Vi trenger å tenke oss om her.

Ståle Solbakken kunne sagt «dette er ikke mitt bord, dette overlater jeg til lederne i NFF», og sikkert, på et vis, sluppet unna med å henvise til Lise Klaveness, Terje Svendsen eller Pål Bjerketvedt, de tre som leder norsk fotball fra innsiden.

Men Solbakken gjør det motsatte.

Han ønsker å være med i diskusjonen, han går gjerne i krigen – for det han tror på. Han gjemmer seg ikke bak noen. Tvert imot ønsker han å lytte, forstå og å nå ut og frem med meningene sine – og derfor snakker han fritt om Qatar, to dager før han tar ut sin første landslagstropp.

Det kan fort bli hans siste landslagstropp også. Det er egentlig opp til norsk fotballs folkevalgte. Blir det allerede nå bestemt at Norge skal boikotte fotball-VM så blir det ikke flere tropper.

– Jeg vet jo hva som kommer på pressekonferansen fredag – 95 prosent om Qatar, sier han – en av de få mennesker jeg kjenner som virkelig forstår mediene, hvordan «vi fungerer».

Ståle Solbakken er arbeidersønnen fra Grue, så langt inn i landet du kommer, i gamle Hedmark fylke. Han er en mann som allerede tidlig var opptatt av rettferdighet og demokrati. Alle de stedene Ståle Solbakken har ledet lag, har han ikke vært redd for å ta en fight. I nyere tid har dette blitt mer og mer tydelig.

Kanskje skyldes det hjertestansen som skjedde for nøyaktig 20 år siden. Mannen var faktisk død i noen minutter, 13. mars 2001. Og det har gjort noe med Ståle Solbakken. Det merker jeg, som har jobbet med mannen jevnlig siden han slo seg inn og opp i norsk fotball, på HamKam på begynnelsen av 1990-tallet.

Han er kanskje den mest uredde idrettslederen jeg vet om. Det er så lite egen-prestisje der som det er mulig. Og da han blir spurt om hva en eventuell boikott betyr for Solbakken selv, svarer han uten å tenke seg om:

– Ingen ting. Dette handler ikke om meg. Jeg kunne fått meg en annen jobb i dag jeg.

Og når han nå fremmer sitt syn på en mulig norsk boikott av fotball-VM i 2022 i Qatar, så er det med hans egne ord, det er HANS meninger, ikke polerte setninger om prosess og andre sikringsord fra NFF: Det er dette han står for. Derfor sier han også det motsatte av det sjefene hans sier, som ønsket VGs intervju med han sendt til gjennomlesing. For Solbakken er ikke det viktig. De menneskene han stoler på, de stoler han på.

Derfor sier han også klart ifra om at han ikke er noen «nikkedukke» for NFF. Han våger å si at NFFs motstand, uttalelser, har vært for svake, tonen har vært for mild. Og at det må gjøres noe med i tiden som kommer.

Ståle Solbakken står for det han mener, og derfor har han også brukt mer tid de siste 10 dagene på å sette seg inn i alle mulige vinkler på deltagelse eller boikott av Qatar-VM enn å tenke på hvilke spillere han skal ta ut fredag.

Det er vel en selvfølge, tenker du. Men nei, alle landslagssjefer er ikke som Ståle Solbakken.

At magefølelsen hans sier at boikott ikke er tingen, at det vil være lettere å påvirke innenfra enn utenfra, kan også ses på som «opplagt», fordi det handler om at han selvsagt ønsker å føre Norge til et mesterskap.

Det er jo derfor han ble ansatt.

Men jeg kjenner Ståle Solbakken så godt at jeg vet at hadde han følt at boikott var det rette, så hadde han ikke nølt med å si det – og gått ut av Ullevaal stadion med hevet hode.

Ståle Solbakken er den uredde.