Rått parti i boikottsaken

Av Leif Welhaven

Fotballtinget tok ikke opp Qatar-spørsmålet søndag.

Maktfordelingen i norsk fotball er svært skjev. Nå får en part med en klar agenda bestemme hvordan utvalget som skal vurdere boikott av Qatar skal settes ned.

Det er ikke akkurat likeverdige parter som står mot hverandre i striden om et mesterskap koblet til korrupsjon og «slaveri» er noe norsk fotball ønsker å være med på eller ei.

Den ene siden frontes av et forbundsstyre med tette bånd i en stor organisasjon. Her skorter det ikke på erfaring med hvordan idrettspolitikk fungerer i praksis, eller hva som ofte viser seg å føre frem.

Fotballtoppene, her ved generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen, er mot boikott. Nå får styret mandag til å sette ned et utvalg inn mot et ekstraordinært ting.

Den andre siden er en form for bevegelse som har vokst frem nedenfra, og som har tiltatt i styrke de siste ukene.

Fotballtoppene ble åpenbart tatt på sengen av hva vi er blitt vitne til, og den maktpolitiske atferden inn mot søndagens forbundsting har tydet på en tiltagende angst for at en boikott-trussel kan bli reell.

Men da det øverste organet samlet seg, ble det tydelig hvilken rolle organisasjonspolitisk erfaring kan ha. Det kan ha ført til et utfall som både er snodig og urovekkende for denne sakens videre fremdrift.

I stedet for at krav og kriterier til et troverdig utvalgsarbeid ble fastsatt av fotballtinget, er det altså styret som nå har det formelle ansvaret for å organisere arbeidet frem mot et ekstraordinært ting.

En aktør som vil en spesifikk vei får velge hvordan det skal kjøres.

Her havnet vi etter en merkelig studie i organisasjonslære. Temaet «Qatar» fikk rett og slett ikke lov til å komme opp, ikke engang for å ta opp rammene for videre arbeid.

Det må de som ville ha debatt delvis ta skylden for selv, da forberedelsene kunne vært grundigere og formuleringene mer presise.

Når det er sagt kan det diskuteres hvor fair behandlingen var om hvorvidt Qatar kunne komme med på sakslisten i det hele tatt.

Dirigenten var for eksempel rask med å klubbe ned argumenter for å ta opp utvalgets rammer, for selve saken skulle for all del ikke drøftes før det var gitt grønt lys til dette. Noe det ikke ble.

Men president Terje Svendsen holdt da vitterlig på med noe som minnet mistenkelig om å drive lobby, polemikk og politikk for sin side av saken?

Nå skal dette drøftes i tre måneder, etter at temaet om boikott er skjøvet til et ekstraordinært ting i juni.

Den avgjørelsen kan vise seg klok, og det kan godt være utvalget vil fungere utmerket. Men en betydelig definisjonsmakt for rammer og vilkår i forberedelsene er altså prisgitt en part i saken.

Det er fint at man snakker om eksterne bidrag i utvalget og at folk fra begge sider skal med, men det er like fullt sementert en skjevhet fra start her.

Og problemstillingene står i kø for hvordan behandlingen blir.

Det er ikke unaturlig at en organisasjon som driver med fotball er opptatt av at fotball skal bli spilt, men det er grunn til å undres over hvor lett det er å unngå å bli farget av egeninteresser når store spørsmål nå skal avgjøres.

I dette økosystemet kan det bli i overkant lett å falle ned på at «påvirkning innenfra er bedre enn boikott», dersom det sammenfaller med hva aktører i fotballen kommer best ut av. Det trenger slett ikke å ligge manglende moral eller onde hensikter bak noe slikt, men det er en mulig menneskelig mekanisme det er grunn til å snakke om.

Hvor er for eksempel musikaliteten i at norsk fotballøkonomi brukes som argument i et spørsmål som handler om forholdet til menneskerettigheter og menneskeverd? Etter å ha sett hvor solid pengebingen er etter et kriseår som 2020, der det offentlige til de grader har bidratt, er det ytterligere grunn til å undres over denne brekkstangen i en samvittighetssak.

Siden som ønsker boikott er så langt delvis drevet av supportere, delvis av at flere klubber har tatt tak. Men her finnes ingen organisasjon eller apparat.

Dersom denne siden skal ha noe som ligner en mulighet 20. juni, vil det trengs en historisk mobilisering for å fylle opp det ekstraordinære tinget på en annen måte enn vi så denne helgen.

Nå går Norge inn i en kvalifisering til et mesterskap vi har utsatt å avgjøre om vi vil være med på. Tyngdeloven som følger av det styrker mistanken om at dette blir spill mot ett mål.

Akkurat nå er det vanskelig å se annet enn at norsk fotball lander på å ha en dialog om menneskerettigheter - mens fingrene krysses for at Haaland og Ødegard skyter Norge til verdensmesterskapet.

Det er mest komfortabelt slik, må vite.