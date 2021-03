HET KVELD: Sergio Ramos var i sentrum da Real Madrid tok seg til kvartfinalen. Her kysser han på Vinicius junior. Foto: Bernat Armangue / AP

Sergio Ramos kysset og scoret: Ville ikke av banen

Sergio Ramos (34) er tilbake i manesjen og Real Madrid er videre i Champions League. Veteranen viste sin lykke ved å kysse på både medspiller Vinicius junior og trener Zinédine Zidane da Atalanta ble satt på plass med 3–1.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Real Madrid lignet igjen en utfordrer til Champions League-tittelen som klubben vant fire ganger fra 2014 til 2018.

Ramos gjorde sist helg comeback etter å ha vært to måneder ute med en kneskade. Han var tydelig veldig fornøyd med å være tilbake med kapteinsbindet rundt armen på Estadio Alfredo Di Stéfano.

les også Benzema scoret etter giganttabbe: Real Madrid til kvartfinalen

Etter at han satt inn 2–0 på straffespark valgte Zidane å ta Ramos av banen etter 64 minutter. Det skjedde ikke uten en aldri så liten protest. Kapteinen satte 10 fingre i været og ba pent om enda noen minutter på banen.

Men Zidane var ikke til å rikke. Han vil spare kroppen til Ramos for mer belastning etter skaden. Han fikk tre minutter mer enn i comebacket mot Elche sist helg.

Kapteinen med skjegget svarte med å kysse Zidane frekt på kinnet på vei ut av banen.

REAL SKÅL: Sergio Ramos feirer straffescoringen med Lucas Vázquez. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Sergio Ramos kysset også det 20-årige stortalentet Vinicius Junior ute på banen. Brassen dominerte kampen, men klarte ikke å score på sitt eminente raid i 2. omgang.

– Det er bare å beklage at det ikke ender med en scoring. Men det viktigste er måten han spiller på, sier Sergio Ramos om kampens kanskje beste spiller.

Brasilianeren skaffet også straffen Ramos scoret på. Vinicius junior dro seg forbi Atalanta-kaptein Rafael Toloi. Fellingen kom på 16-metersstreken.

Veteranen satte inn sin straffe nummer 30 på 35 forsøk i karrieren. . Ballen satt hardt til høyre for Atalanta-keeperen. Marco Sportiello fikk bare hansken på ballen før det harde skuddet smatt inn i hjørnet.

Men Ramos droppet sin vante «Panenka-straffe» midt i mål.

les også Vill rekord for Ramos: – Utenfor rekkevidde for alle

– Det er alltid aktuelt å skyte en «Panenka», men det var ikke det riktig alternativet i dag, sier kapteinen – kjent for å vippe straffene inn midt i mål omtrent som tsjekkeren Antonín Panenka ble så berømt for etter EM-finalen i 1976.

Dette var midtstopperens 15. mål i Champions League. Dermed er han forbi store offensive stjerner som sin egen trener Zidane, brasilianske Ronaldo og Miroslav Klose – alle med 14.

– Jeg er glad for å hjelpe laget til en god prestasjon og dedikerer dette målet til laget, sier Ramos ifølge as.

Ramos scoret sitt 101. mål for Real Madrid i kamp nummer 670. I tillegg har den defensive scoringsmaskinen 23 mål for Spanias landslag og tre for sin gamle klubb Sevilla.