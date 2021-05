HOVEDROLLENE: Kasper Junker dro, Erik Botheim kom, Lars-Jørgen Salvesen skadet seg og Ohi Omoijuanfo sa nei. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Slik havnet Bodø/Glimt i spisskrise: − Vi planla ikke dette

BODØ (VG) «Alt» har gått imot Bodø/Glimt i arbeidet med å stille godt nok rustet på spissplass etter gullsesongen. Skadesmell, hotellflukt, mislykkede bud og innreiseregler har stukket kjepper i hjulene for mesterne i nord.

Publisert: Nå nettopp

Blant mange spørsmålstegn før Eliteserien sparkes i gang til helgen, er kanskje dette det aller største:

Hvordan kan det ha seg at regjerende seriemester Bodø/Glimt, som har sopet inn godt over 100 millioner kroner i spillersalg på under to år, stiller til start med Erik Botheim (21) som eneste spiss?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Den RBK-vrakede unggutten erkjenner selv at «statistikkene ikke taler for» at han er en toppscorerkandidat.

Fire mål på 34 kamper er alt han har å vise til. Det kan bli litt tynt når Bodø/Glimt skal erstatte de 103 målpoengene levert av Kasper Junker (solgt til Japan), Philip Zinckernagel (dratt til England), Jens Petter Hauge (solgt til Italia) og Victor Boniface (skadet hele sesongen).

– Vi planla ikke dette. Men det er ikke alltid ting blir helt som du planlegger, innrømmer Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Gjennom samtaler med sentrale aktører har VG dykket dypere i omstendighetene som førte til at Glimt havnet i denne situasjonen:

Det startet i desember da stortalentet Victor Boniface fra Nigeria røk korsbåndet for andre gang under utenomsportslige omstendigheter. Etter å ha holdt det skjult i noen uker bekreftet Bodø/Glimt skrekkbeskjeden den 21. desember.

Godsets krav

Om det ikke var klart nok fra før at de måtte på markedet etter en spiss, gjorde skadesmellen det åpenbart.

Vel vitende om at Kasper Junker kom til å være ettertraktet i januar, intensiverte Glimt jakten på en ny målscorer.

les også Glimt-sjefens oppgjør etter stormen: – Uprofesjonelt

De gikk hardt inn for å sikre seg Strømsgodset-spiss Lars-Jørgen Salvesen, men ble møtt med avslag på avslag av drammensklubben, som ifølge VGs opplysninger skal ha bedt om 15 millioner. Det var uaktuelt for Glimt.

Og før saken rakk å legges helt død, røk Salvesen korsbåndet i slutten av februar. Han mister hele sesongen.

Ohis nei

I tillegg til Salvesen prøvde Bodø/Glimt seg på en annen norsk spiss: Ohi Omoijuanfo fra Molde, slik Eurosport avslørte.

VG er kjent med at Bodø/Glimt kom med en forespørsel til Molde om at de ønsket å kjøpe Omoijuanfo ut av det siste drøye halvåret i kontrakten, men denne skal ha blitt avslått.

I tillegg skal heller ikke spilleren ha vært overbegeistret: 27-åringen drømmer om både sportslig og økonomisk suksess i utlandet, noe som vil være vanskeligere å oppnå ved å signere en lengre avtale med Bodø/Glimt enn nå som han er på utgående kontrakt og står fritt til å forhandle.

Bortsett fra Salvesen og Omoijuanfo finnes det ikke flust av Glimt-aktuelle spisser i det norske markedet.

– Det er ikke veldig mange å velge mellom i Norge, sier Knutsen.

De hentet Erik Botheim gratis etter at han terminerte kontrakten med RBK, men han var ment som en utfordrer snarere enn et førstevalg.

Tatt på sengen av Junker

For midt i februar, da Botheim signerte, var Bodø/Glimt overbevist om at de kom til å beholde Junker lenger enn til starten av april.

– Vi håpet helt ærlig at Kasper ble til sommeren så vi kunne bruke litt tid på å finne den rette spilleren sammen med Botheim, sier Knutsen.

les også Junker-agent fyrer løs mot Glimt: – Aldri i mitt liv opplevd noe lignende

Junker satte hardt mot hardt allerede i januar. I hvert sitt VG-intervju gikk Junker og hans agent Christian Bysted til krig mot Glimt, som avslo bud fra både Tyrkia og Italia. Deadline Day kom og gikk uten at dansken dro.

Da de så fikk Botheim om bord, senket Glimt skuldrene litt. De reiste til Spania med dobbel dekning på spissplass, Junker scoret mål i solfylte treningskamper og de fleste ante fred og ingen fare.

Så fikk Junker nok. Bodø/Glimt hadde avslått et bud fra japanske Urawa Red Diamonds. Dansken forlot spillerhotellet i Marbella og vandret gatelangs mens agent Bysted forsøkte å presse frem en overgang.

Han lyktes til slutt: Glimt gikk med på å selge ham for rundt 20 millioner kroner.

– Når det oppstår situasjoner som da Kasper ble solgt til Japan, setter det oss i en vanskelig situasjon i det korte bildet, sier Aasmund Bjørkan, som er ansvarlig for spillerlogistikk.

– Kjempevanskelig

En skadet spisskomet. Få alternativer i Norge. En desperat danske. I en vanlig verden ville det ikke vært en uhåndterbar situasjon for Bodø/Glimt, som kunne dukket inn i det internasjonale markedet og funnet en ny spiss å satse på.

Men under de gjeldende reglene er det lettere sagt enn gjort. Innreisebestemmelsene betyr at klubben må gamble på å kjøpe en spiller for deretter å søke om innreisetillatelse, som kan ta to uker å få svar på, før spilleren må oppholde seg i karantene i syv dager.

Som Knutsen også påpeker, kan du heller ikke være sikker på at du har skutt gullfuglen gjennom videoklipp og dataanalyse:

– Det internasjonale markedet er kjempevanskelig, for du kan ikke reise ut og se spillere, sier Glimt-treneren.

– Hvis du skal være dønn ærlig: Hvor nær er dere en ny spiss nå?

– Jeg skal være dønn ærlig og si at hvis jeg skal tippe, så er sjansen for at vi ikke får inn en spiss, større enn sjansen for at vi får inn en spiss.