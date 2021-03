Danmark-sjefen byttet ti utespillere – knuste Moldova 8–0!

(Danmark – Moldova 8–0) Bare Leicester-keeper Kasper Schmeichel (34) beholdt plassen i startelleveren til Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand. Det var enda en Kasper i målform, ga gamblingen full pott.

Av Øyvind Herrebrøden

Med et sikkert straffespark etter bare 19 minutter ga Nice-angriper Kasper Dolberg det danske laget akkurat den starten de trengte etter at treneren skiftet ut ti mann etter den bunnsolide 2–0-seieren over Israel torsdag.

– Vi skal spille tre kamper på seks dager. Vi spiller med et lag som er friskt, motivert og fullstendig klar for denne oppgaven. Og så det å få byttet på spillerne og ha motet til å se de spillerne vi har i troppen, begrunnet Kasper Hjulmand til Kanal5 før avspark.

Åge Hareides erstatter som dansk sjef fikk maks ut av sitt valg. Dermed bør «A-laget» – med blant annet Inter-stjernen Christian Eriksen, Barcelona-spiller Martin Braithwaite, Tottenhams midtbanesjef Pierre-Emil Højberg og Milan-forsvarer Simon Kjær – være uthvilt til Østerrike-matchen i Wien tirsdag.

– Et landslag er ikke 11 spillere, det er en tropp. Jeg er veldig fornøyd med at vi beviste det i dag, sier Hjulmand etterpå.

Eriksen fikk forøvrig de siste minuttene som innbytter, var involvert i den åttende scoringen og noterte seg for sin 105. landskamp, én mer enn spilleren han alltid er blitt sammenlignet med: Michael Laudrup.

Dolbergs ledermål fra straffemerket betød ketchupeffekt. På de neste 19 minuttene spilte de røde og hvide dynamittfotball og scoret fire til. De to FC Nordsjælland-produktene Mikkel Damsgaard (to mål) og Andreas Skov Olsen (målgivende på begge) koste seg i angrepsrekken sammen med Dolberg, og etter dansk 5–0-ledelse til pause, plusset de på ytterligere tre i 2. omgang og maltrakterte Moldova med hele 8–0 i Herning.